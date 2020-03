Roma, incertezza sul futuro di Under

Il futuro di Under è tutto da scrivere. L'esterno d'attacco turco, forte di un contratto sino al giugno del 2023, non ha convinto pienamente e, davanti ad offerte importanti, potrebbe anche salutare la Roma al termine della stagione in corso.

Tante le squadre, soprattutto estere, che sarebbero interessate al giocatore. In particolare, ci sarebbe un forte interesse da parte dell'Everton del tecnico Ancelotti. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore.

SPORTAL.IT | 18-03-2020 09:09