Roma, incontro con l'agente di Nainggolan

Radja Nainggolan e la Roma stanno vivendo un’altra estate ricca di voci sul futuro del centrocampista belga.

Come riporta Sky Sport, l’agente dell’ex Cagliari, Alessandro Beltrami, e il direttore generale giallorosso, Mauro Baldissori, si sono incontrati a Milano in seguito alla riunione di Lega che ha approvato il bando per i diritti tv della serie A.

L’incontro è stata l’occasione per approfondire il discorso sulle intenzioni delle parti di proseguire insieme con la promessa di aggiornarsi nelle prossime settimane.

Le pretendenti del Ninja, soprattutto l’Inter, sono pronte ad approfittare della situazione.

