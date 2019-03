Roma indignata con l'arbitro

La Roma è addolorata e furibonda per l'eliminazione dalla Champions League, ma lo spogliatoio giallorosso sembra unito intorno a due importanti concetti: il sostegno a Eusebio Di Francesco e la rabbia nei confronti dell'arbitro, decisivo nel finale della partita poi vinta per 3-1 dal Porto.

"Abbiamo fatto una buona gara che alla fine ci lascia l'amaro in bocca – ha osservato Kostas Manolas ai microfoni di 'Sky Sport' -. In diverse occasioni avremmo potuto fare 2-2, poi ci hanno fischiato un rigore contro e non ce ne hanno dato uno netto. Questa è una vergogna, non si può lasciare fuori in questo modo una squadra che ha dato il massimo".

"L'arbitro ci ha detto che l'hanno visto – ha aggiunto il centrale greco -. Ma deve vedere lui, il contatto è netto. E non capisco perché solo a noi capitino situazioni del genere. Anche l'anno scorso con il Liverpool ci hanno negato due rigori e poi si sono scusati. Adesso che c'è il Var devono andare a rivederli, questi episodi".

SPORTAL.IT | 07-03-2019 00:50