Roma, è giallo sull’infortunio di Dybala: la pesante accusa nei confronti dello staff medico

Secondo Riccardo Trevisani il trequartista si sarebbe rotto il ginocchio a gennaio, ma i responsabili del club non avrebbero creduto ai suoi dolori ritardando l’intervento

È giallo attorno all’infortunio di Paulo Dybala: secondo il giornalista Riccardo Trevisani il trequartista della Roma si sarebbe rotto il menisco del ginocchio sinistro già a fine gennaio, ma lo staff medico del club giallorosso non avrebbe creduto ai dolori del giocatore, ritardando l’intervento.

Roma, Dybala operato al menisco

Paulo Dybala è stato operato venerdì a Villa Stuart dal professor Pier Paolo Mariani per la rottura del menisco del ginocchio sinistro, infortunio emerso chiaramente solo durante l’operazione in artroscopia. Secondo quanto dichiarato dal chirurgo, Dybala avrà bisogno di almeno 45 giorni di riposo prima di poter tornare ad allenarsi, il che vuol dire che Gian Piero Gasperini non potrà contare su di lui praticamente fino a maggio. Un guaio per la Roma, impegnata nella lotta alla prossima Champions League e in corsa anche in Europa League, dovuto secondo Riccardo Trevisani a un errore dello staff medico giallorosso.

La rivelazione di Trevisani

Nel corso di una diretta di Cronache di Spogliatoio, Trevisani ha infatti accusato i medici della Roma di aver quanto meno sottovalutato il problema di Dybala che, a suo parere, si sarebbe infortunato più di un mese fa. “Il 29 gennaio, prima dell’ultima partita della league phase di Europa League, tre diverse persone mi hanno detto che Dybala si era rotto il menisco ha rivelato il giornalista – Ad Atene contro il Panathinaikos Dybala non era in grado di camminare, di superare uno scalino. Però ci veniva raccontato che stava bene e che avrebbe giocato a Udine la domenica successiva”.

Dybala invece non solo non scese in campo al Friuli, ma saltò anche le tre gare successive, per poi tornare in panchina contro la Juventus il primo marzo. Contro il Genoa, poi, l’emergere definitivo del problema al ginocchio e la nuova esclusione.

L’accusa ai medici della Roma

E qui Trevisani arriva a puntare il dito contro lo staff della Roma. “Dybala si era effettivamente rotto il menisco: se qualcuno lo ha detto a me, com’è possibile che i medici della Roma questa cosa non la abbiano capita?”, ha poi aggiunto il giornalista, accusando i medici giallorossi di non aver creduto al giocatore. “Dybala urlava di dolore, lamentava di non riuscire a calciare in porta”, ha aggiunto Trevisani ipotizzando poi che la sottovalutazione del problema abbia aggravato le condizioni di Dybala.

“Qualcosa non quadrava, ma la soluzione è intanto iniziare a credere a un giocatore quando dice che ha male. Fossero intervenuti subito, qualche settimana e tornava”, ha continuato il giornalista. “Oggi sarebbe in campo e invece tornerà quando sarà tutto deciso”, ha poi concluso Trevisani, evidenziando come il presunto errore dei medici abbia penalizzato la squadra giallorossa.