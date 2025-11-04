Roma, tegola Dybala: c'è lesione, i tempi di recupero. Gasperini aspetta il mercato, tutto su Icardi

Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro: rispetto a De Bruyne è andata meglio, ma lo stop dell'argentino non sarà breve

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Brutte notizie per Gasperini: c’è lesione per Dybala. Questo l’esito degli esami strumentali cui si è sottoposto l’attaccante argentino in seguito all’infortunio rimediato dopo aver calciato (e sbagliato) il rigore nel finale della partita che la Roma ha perso a San Siro contro il Milan. I tempi di recupero e la necessità del club giallorosso di dover fare ricorso al mercato: l’obiettivo è Mauro Icardi, in rotta con il Galatasaray.

Roma, infortunio Dybala: c’è lesione, quando rientra

A San Siro è andato un scena un ‘De Bruyne-bis‘. Come il belga del Napoli, anche Dybala si è infortunato dopo aver tirato un penalty. Ma rispetto al collega partenopeo è andata meglio. Già, per l’ex Manchester City, costretto all’operazione per le lesione di alto grado al bicipite femorale destro, il recupero sarà lungo: il rientro è infatti previsto tra quattro-cinque mesi.

Il 21 giallorosso, invece, ha riportato una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro. Ma, per quanto sia stato scongiurato il peggio (a Trigoria hanno tirato tutti un sospiro di sollievo) non ci sono comunque motivi per essere sereni. Paulo rischia di restare fermo ai box dalle tre alle sei settimane. E, considerato il suo storico, bisognerà procedere con i piedi di piombo per evitare possibili recidive. Quantificando il numero di partite, potrebbe saltarne dalle quattro alle otto.

Fuoriclasse ma di cristallo: ennesimo stop

Ed ecco il terzo stop stagionale, una vera e propria maledizione. Fuoriclasse immenso, ma di cristallo: per l’ennesima volta la Joya è costretta ad alzare bandiera bianca. Gasperini ci ha già fatto l’abitudine. Dopo aver saltato buona parte della preparazione – ha giocato solo poco meno di un’ora nell’ultimo test precampionato col Neom -, Dybala è stato impiegato a mezzo servizio nelle prime tre giornate, salvo poi fermarsi di nuovo per un infortunio muscolare.

Quattro le partite che la Roma ha disputato senza il suo miglior calciatore tra il 21 settembre e il 2 ottobre, quindi il ritorno e le indicazioni assolutamente positive fino al big match perso col Milan.

Gasperini aspetta il mercato: occasione Icardi

La classifica vede la Roma in corsa per il titolo, ma lì davanti la coperta è davvero corta per gestire anche l’impegno in Europa League. Oltre a Dybala, che non offre garanzie dal punto di vista fisico, è fermo anche il nuovo acquisto Ferguson, il cui rientro è in programma per metà novembre.

Dovbyk – si sa – non è mai entrato nelle grazie di Gasperini, che, a questo punto, spera di ricevere rinforzi alla riapertura del mercato. Il nome caldo è quello di Icardi, in scadenza di contratto con il Galatasaray. Nei giorni scorsi l’agente di Maurito è uscito allo scoperto, mettendo in guardia il club di Istanbul: la pazienza non è illimitata, per cui presto potrebbero decidere di ascoltare altre offerte.