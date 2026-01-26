Roma, l’infortunio di Koné cambia il mercato: lungo stop e le conseguenze su Carrasco. Mourinho chiama Dybala

Gasperini preoccupato: gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione per il forte centrocampista francese finito ko durante il big match col Milan, quante partite salterà

Gasperini perde uno dei suoi titolarissimi. L’infortunio rimediato da Manu Koné nel corso della sfida pareggiata col Milan è serio e rischia di stravolgere il mercato della Roma. Il lungo stop del francese, infatti, potrebbe spingere la società a intervenire sulla linea mediana, congelando l’operazione Carrasco. Intanto Mourinho chiama Dybala.

Roma, lungo stop per Koné: quando rientrerà

Gli esami strumentali cui si è sottoposto il forte centrocampista di Gasperini hanno evidenziato una lesione muscolare di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra. Ciò significa che Koné, infortunatosi nel secondo tempo del big match col Milan in seguito a un contrasto con Rabiot, resterà fermo ai box per almeno un mese.

Tradotto: salterà le partite contro Panathinaikos, Udinese, Cagliari, Napoli e Cremonese. L’obiettivo – si spera – è che possa far ritorno in campo in occasione dello scontro diretto Champions con la Juventus che si giocherà il primo marzo.

Minaccia Real: El Aynaoui nel mirino

Proprio nelle ultime ore si è registrato anche l’interessamento del Real Madrid nei confronti di El Aynaoui, reduce dalla pazza finale di Coppa d’Africa persa ai supplementari contro il Senegal.

A confortare il tecnico di Grugliasco il fatto che i blancos stiano pensando al marocchino per la prossima estate e non come rinforzo da consegnare ad Arbeloa durante il mercato di riparazione. Il giocatore sarà valutato con attenzione nel corso di questi mesi, poi la Casa Blanca deciderà se sferrare o meno l’assalto.

Le conseguenze del ko di Koné sul colpo Carrasco

Finora la Roma si è concentrata soprattutto sul reparto offensivo. Massara ha esaudito le richieste di Gasperini regalandogli il talento Robinio Vaz e il più esperto centravanti olandese Malen, a bersaglio all’esordio contro il Torino. Ed è sulle tracce di Yannick Carrasco, esterno offensivo belga ex Atletico Madrid che spinge per lasciare l’Al-Shabaab, club saudita in profonda crisi.

Il giocatore ha una voglia matta di rilanciarsi per non perdere il treno che porta ai Mondiali nordamericani, ma il nodo ingaggio non è facile da aggirare. Con gli agenti del 32enne si ragiona sulla base di un prestito semestrale, ma l’infortunio di Koné potrebbe spingere il club giallorosso a virare su un rinforzo a centrocampo.

Allarme Dybala: Mourinho lo chiama

Lo sgambetto del grande ex. Paulo Dybala, che ha il contratto in scadenza a giugno, sarebbe finito nel mirino di José Mourinho, che vorrebbe portarlo al Benfica per lanciare la sfida allo scatenato Porto di Francesco Farioli.

Nonostante l’argentino stia disputando partite di altissimo livello, il rinnovo con i giallorossi è ancora in stand-by, mentre nel frattempo aumenta il numero dei club interessati alla Joya. Alla finestra anche Monaco e Como.