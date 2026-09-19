Roma-Inter, formazioni ufficiali, le sorprese di Gasperini e Chivu, le scelte su Soulè e Curtis Jones

Tutto pronto per il big match delle 18:00: torna la ThuLa dal primo minuto. Dybala e Soulé agiranno alle spalle di Malen. Il tecnico nerazzurro conferma Martinez

Quattro partite, quattro vittorie, dodici punti a testa. Roma e Inter arrivano allo scontro diretto dell’Olimpico con la classifica che sorride e la sensazione di essere davanti a uno dei primi appuntamenti da scudetto, in attesa della lunga sosta per le Nazionali. 12 gol per i giallorossi, 13 per i nerazzurri, i due migliori attacchi del campionato e un tabù da sfatare per Gasperini: ecco le formazioni ufficiali e le scelte dei due tecnici ad un’ora esatta dall’inizio del match.

Gasp contro Chivu, passato e presente

Da una parte Gian Piero Gasperini, che ritrova l’Inter dopo la brevissima esperienza sulla panchina nerazzurra del 2011. Dall’altra Cristian Chivu, che proprio all’Inter ha costruito una parte importante della propria carriera da calciatore e che oggi guida una squadra ancora imbattuta. Per Gasperini c’è anche un tabù da provare a cancellare: contro l’Inter non vince da 17 partite, con 5 pareggi e 12 sconfitte.

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Malen contro Lautaro, il duello dei bomber

Al centro della scena ci saranno anche Donyell Malen e Lautaro Martinez. L’olandese è già il capocannoniere della Roma e rappresenta una delle principali novità del nuovo attacco giallorosso; dall’altra parte il capitano nerazzurro torna titolare dopo il turno di riposo contro l’Udinese e farà coppia con Marcus Thuram.

Gasperini, sciolti i tre dubbi

La Roma si presenta all’appuntamento con diverse soluzioni a disposizione di Gasperini. In difesa, la novità più attesa era Leonardo Balerdi ma Gasperini ha scelto Ndicka al fianco di Mancini e Hermoso. Sulle corsie esterne Emanuele Lulli giocherà al posto Nahuel Molina mentre a sinistra ci sarà Wesley.

In mezzo al campo confermati Cristante e Koné mentre sulla trequarti Gasperini schiera Dybala e Soulé alle spalle di Malen. L’obiettivo è dare continuità alle soluzioni offensive che hanno caratterizzato l’avvio di stagione giallorosso.

La formazione ufficiale della Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen.

Chivu, fiducia alla ThuLa

Mentre Gasperini può contare su una rosa praticamente al completo, Chivu, invece, deve fare i conti con le assenze di Calhanoglu e Stones: Zielinski agirà da regista e Curtis Jones è stato preferito a Sucic. Sulla corsia destra spazio a Luis Henrique, preferito a Diouf, con Dimarco sulla sinistra. Bisseck, Akanji e Bastoni saranno nel terzetto difensivo ed in porta fiducia ancora Josep Martinez. In avanti – per la prima volta in campionato – ecco Lautaro e Thuram dal 1′.

La formazione ufficiale dell’Inter (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Thuram, Lautaro.

L’Olimpico e un altro dato da tenere d’occhio

C’è poi una curiosità che pesa nella storia recente del confronto: l’Inter non perde all’Olimpico contro la Roma dal 2016 e ha vinto le ultime cinque sfide disputate nella Capitale. Numeri che raccontano il recente dominio nerazzurro, ma che si scontrano con una Roma partita a razzo e con la miglior difesa del campionato: Svilar ha incassato appena un gol nelle prime quattro giornate.

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