La Roma consolida il proprio primato, mentre l‘Inter e la Juventus Women non possono che ammettere, constatare la superiorità delle giallorosse in una stagione in cui non hanno commesso errori, sopravvalutato o al contrario liquidato l’operato delle avversarie. Così anche la Fiorentina non va oltre lo 0-0 con il Parma e con lo stesso punteggio si chiude Milan-Como, Ternana e Sassuolo non si fanno male nella lotta salvezza pareggiando 1-1. La 17esima giornata della Serie A Women si chiude con questi risultati, che rafforzano la capolista.
- La Fiorentina manca l'occasione
- I risultati aggiornati della 17° giornata
- Programma della 18° giornata
- La classifica aggiornata alla 17° giornata
La Fiorentina manca l’occasione
Il pareggio in casa delle ragazze contro il Parma nel turno di campionato la tiene inchiodata al quinto posto insieme al Napoli (26 punti per entrambe). L’impatto è comprensibile, grazie alla classifica che agevola la questione: se la Fiorentina avesse vinto, si sarebbe portate a -1 dalla Juventus terza (29), scavalcando Lazio (27) sconfitta proprio dalla Roma e Napoli (26).
Invece, questo punticino sgretola oggi questione e rimanda ancora una volta il salto di qualità atteso, in questa stagione, e che purtroppo non è arrivato. Eppure le Viola avevano imposto il gioco nel primo tempo pur arrivando all’intervallo sullo 0-0. Il secondo tempo è simile al primo e non porta altro. Ci guadagna il Parma, penultimo a 12 punti, ma a +3 sul Genoa e a -1 da Ternana e Sassuolo. Insomma, ora è al riparo da problemi.
I risultati aggiornati della 17° giornata
- Fiorentina-Parma 0-0
- Ternana Women-Sassuolo 1-1
14’ Missipo (S), 37’ Pirone (T)
- Milan-Como Women 0-0
- Genoa-Juventus 0-0
(giocata sabato)
- Inter-Napoli Women 2-2
(giocata sabato)
- Lazio-Roma 1-2
(giocata sabato)
Programma della 18° giornata
- Venerdì 3 e sabato 4 aprile
Roma-Como Women
Sassuolo-Milan
Fiorentina-Juventus
Napoli Women-Genoa
Inter-Lazio
Parma-Ternana Women
La classifica aggiornata alla 17° giornata
Ancora avanti in classifica la Roma, che aumenta il suo vantaggio su Inter e Juventus. A seguire la classifica aggiornata e completa:
- Roma (40 punti);
- Inter (34 punti);
- Juventus (29 punti);
- Lazio (27 punti);
- Napoli Women (26 punti);
- Fiorentina (26 punti);
- Como (25 punti);
- Milan (25 punti);
- Ternana Women (13 punti);
- Sassuolo (13 punti);
- Parma (12 punti);
- Genoa (9 punti);