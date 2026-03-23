Occasione mancata per la Fiorentina che non approfitta della partita in casa, mentre le giallorosse non commettono errori e consolidano il loro primato

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

La Roma consolida il proprio primato, mentre l‘Inter e la Juventus Women non possono che ammettere, constatare la superiorità delle giallorosse in una stagione in cui non hanno commesso errori, sopravvalutato o al contrario liquidato l’operato delle avversarie. Così anche la Fiorentina non va oltre lo 0-0 con il Parma e con lo stesso punteggio si chiude Milan-Como, Ternana e Sassuolo non si fanno male nella lotta salvezza pareggiando 1-1. La 17esima giornata della Serie A Women si chiude con questi risultati, che rafforzano la capolista.

La Fiorentina manca l’occasione

Il pareggio in casa delle ragazze contro il Parma nel turno di campionato la tiene inchiodata al quinto posto insieme al Napoli (26 punti per entrambe). L’impatto è comprensibile, grazie alla classifica che agevola la questione: se la Fiorentina avesse vinto, si sarebbe portate a -1 dalla Juventus terza (29), scavalcando Lazio (27) sconfitta proprio dalla Roma e Napoli (26).

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Invece, questo punticino sgretola oggi questione e rimanda ancora una volta il salto di qualità atteso, in questa stagione, e che purtroppo non è arrivato. Eppure le Viola avevano imposto il gioco nel primo tempo pur arrivando all’intervallo sullo 0-0. Il secondo tempo è simile al primo e non porta altro. Ci guadagna il Parma, penultimo a 12 punti, ma a +3 sul Genoa e a -1 da Ternana e Sassuolo. Insomma, ora è al riparo da problemi.

I risultati aggiornati della 17° giornata

Fiorentina-Parma 0-0

Ternana Women-Sassuolo 1-1

14’ Missipo (S), 37’ Pirone (T)

14’ Missipo (S), 37’ Pirone (T) Milan-Como Women 0-0

Genoa-Juventus 0-0

(giocata sabato)

(giocata sabato) Inter-Napoli Women 2-2

(giocata sabato)

(giocata sabato) Lazio-Roma 1-2

(giocata sabato)

Programma della 18° giornata

Venerdì 3 e sabato 4 aprile

Roma-Como Women

Sassuolo-Milan

Fiorentina-Juventus

Napoli Women-Genoa

Inter-Lazio

Parma-Ternana Women

La classifica aggiornata alla 17° giornata

Ancora avanti in classifica la Roma, che aumenta il suo vantaggio su Inter e Juventus. A seguire la classifica aggiornata e completa: