Koné raddoppia, ma la bandierina si alza per fuorigioco: il Var interviene e Massa convalida il gol. Marelli chiarisce l'episodio, come l'ha preso l'allenatore nerazzurro

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Roma-Inter si accende poco dopo la mezz’ora, quando Manu Koné, che aveva impiegato 5’ per sbloccare il big match dell’Olimpico, trova il gol del 2-0. In un primo momento si alza la bandierina per segnalare la posizione di fuorigioco del centrocampista francese, poi interviene il Var, cui fa seguito l’annuncio dell’arbitro Massa che fa esplodere lo stadio giallorosso. Il talent di Dazn Luca Marelli fa chiarezza sull’episodio, mentre le telecamere catturano la reazione di Chivu.

Roma-Inter, Koné fa 2-0: il Var corregge la segnalazione di fuorigioco

Minuto 37: uno stratosferico Koné, ex obiettivo di mercato dell’Inter blindato dalla Roma, batte per la seconda volta Pepo Martinez. L’azione parte dai piedi di Dybala, che mette in mezzo, Mancini tocca il pallone e il francese. Dopo la prima segnalazione di fuorigioco, scatta il check del Var. Il controllo di Mazzoleni e Di Paolo è approfondito: il check è lungo mentre l’Olimpico trattiene il fiato. Poi il direttore di gara Davide Massa annuncia che “la posizione è regolare, il gol è buono”. Era Akanji a tenere in gioco i due giallorossi. Dunque, il 2-0 è convalidato.

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Gol Koné convalidato dal Var, Marelli fa chiarezza

Prima ancora della sentenza definitiva di Massa, l’ex arbitro e talent di Dazn Luca Marelli aveva detto: “A mio parere il gol è regolare”. E spiega perché: “Se Mancini non ha toccato il pallone, Koné è in posizione regolare. Ma se anche lo avesse fatto, era comunque dietro la linea del pallone”.

Inter, Chivu scontento: la reazione dell’allenatore

La Roma si è resa protagonista di un avvio di partita a mille all’ora. E, infatti, la squadra di Gasperini ha impiegato appena cinque minuti per portarsi in vantaggio. Da un errore in fase di costruzione di Bastoni è nata l’azione dell’1-0 di Koné. Dybala disegna per Molina, palla in area al numero 17 che non perdona.

Male il pacchetto difensivo nerazzurro, tanto è vero che Chivu, sin dalle prime battute, aveva annusato il pericolo. Al gol è andato subito a rivedere l’azione, poi ha invitato i suoi uomini a rimanere dentro la partita. Sconsolato, invece, dopo il raddoppio convalidato dal Var. Le telecamere hanno catturato la sua “non” reazione: quasi incredulo il romeno per le disattenzioni difensive dell’Inter, andata ancora una volta sotto di due reti, come già successo contro Napoli, Real Madrid e Udinese.