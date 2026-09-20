Roma-Inter, moviola: brivido Var su gol Konè, Akanji doveva essere espulso?

La prova dell’arbitro ligure Davide Massa allo stadio Olimpico nell’anticipo della quinta giornata di serie A analizzata al microscopio dal talent di Dazn Luca Marelli

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Un solo errore grosso, corretto dal Var, e qualche sbavatura nei provvedimenti disciplinari per Davide Massa, la scelta di Orsato per il big-match di serie A. Vediamo cosa è successo all’Olimpico.

Roma-Inter, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 3′ Thuram apre il braccio per colpire Balerdi, che finisce giù: Massa fischia il fallo, ma dimentica in tasca il cartellino. Al 5′ regolare il gol di Konè. Primo giallo all’11’:è per Barella che protesta con Massa per un fallo fischiato a Thuram su Hermoso. Al 30′ Diouf crossa dalla destra per Lautaro che colpisce di testa, impattando la spalla di Dybala. Il capitano dei nerazzurri reclama un penalty che non c’è.

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Brivido Var sul raddoppio di Konè

Al 37′ Koné segna il 2-0, ma il suo gol viene annullato per fuorigioco. Sul cross di Dybala, Mancini – in posizione regolare – tocca il pallone che poi arriva al francese. Il controllo del VAR è lungo e alla fine viene confermata la posizione regolare di Koné, gol valido. Al 48′ ammonito Akanji per un fallo di frustrazione su Malen.

Le proteste di Malen

Al 46’ valido il gol di Lautaro dopo un intervento di Thuram giudicato regolare, poco dopo lo stesso Thuram cade in area ma è tutto regolare, il francese riesce anche a rialzarsi e a recuperare il pallone. Ammonito Bastoni al 57’ per un fallo su Malen. Al 64′ protesta Malen per un fallo subito da Akanji, non c’è nulla per Massa. Sarebbe stato il secondo cartellino giallo. Al 73’ ammonito Ndicka. Valido al 79’ il gol del 2-2 di Lautaro. All’82’ ammonito Koulierakis e all’89’ anche Ghilardi. Dopo soli 3′ di recupero finisce 2-2.

La moviola di Marelli

A fare chiarezza sui casi dubbi è l’esperto di Dazn, Luca Marelli, che spiega sul secondo gol di Konè: “Regolare la rete, Konè è partito in posizione regolare, nessun caso sul tocco di Mancini, se anche avesse toccato il pallone, era comunque dietro la linea del pallone”.

Il giudizio di Calvarese

Sui social arriva anche il pensiero dell’ex arbitro Calvarese che dice: “Buona prestazione per Davide Massa, che allo Stadio Olimpico dirigeva il suo terzo Roma-Inter consecutivo. Per me merita 7 in pagella. L’arbitro ligure comincia ammonendo dopo pochi minuti Barella per simulazione. Poi tiene l’equilibrio sia disciplinare che tecnico nell’arco dei novanta minuti. Corretti tutti e 6 i gialli, 3 per parte. Regolari i gol. Sulla gomitata iniziale di Thuram non c’era il rosso, al massimo poteva esserci il giallo ma Massa ha voluto sin dall’inizio mantenere la soglia d’intervento molto alta”.

Chi è l’arbitro Massa

Bancario, internazionale con oltre 200 gare di serie A alle spalle, Davide Massa . la scelta per Roma-Inter, è uno degli arbitri più esperti al momento presenti nel campionato italiano di Serie A. Risale infatti al gennaio 2011 il suo esordio nel massimo campionato, in Fiorentina-Lecce. La promozione in pianta stabile in CAN A arriva solo un anno dopo, precisamente a luglio del 2012. Una carriera fulminante, che lo porta, dopo appena un paio d’anni, a diventare internazionale. Il debutto sul campo europeo porta la data del 17 luglio 2014, in Elfsborg-Inter Baku, valevole per la qualificazione all’Europa League. Dalla seconda alla “first class” europea il percorso è lungo e servono circa 6 anni, la promozione avviene a giugno 2018 e la prima gara di Champions League è Porto-Lokomotiv Mosca.

I precedenti tra le due squadre

Su 34 incroci, la Roma vantava uno score di 10 vittorie, 12 pareggi e 12 sconfitte, 33 volte aveva incrociato l’Inter (23 vittorie nerazzurre, 5 pari e 5 ko).

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Meli e Berti con Maresca IV uomo, Mazzoleni al Var e Di Paolo all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Barella, Akanji, Bastoni, Ndicka, Koulierakis, Ghilardi.