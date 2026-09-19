Roma-Inter: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Roma–Inter è il big match della 5a giornata di Serie A 2026-27: si gioca allo Stadio Olimpico di Roma sabato 19 settembre 2026 alle 18.00. I giallorossi (4 vittorie; 12 gol fatti, 1 subito) e i nerazzurri (4 vittorie; 13 gol segnati, 6 incassati) guidano la classifica con 12 punti. Scontro d’alta quota tra attacchi prolifici e ambizioni da vertice: l’Olimpico fa da cornice a un incrocio che può dire molto sulla corsa al primato.
- Probabili formazioni di Roma-Inter
- Gli indisponibili di Roma-Inter
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Roma-Inter
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Roma e Inter
Probabili formazioni di Roma-Inter
La Roma dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con Svilar a protezione di una linea che vedrebbe Mancini, Ndicka e Hermoso. Sugli esterni, a destra Lulli con l’opzione Molina e a sinistra Wesley; in mezzo Cristante e Kone per equilibrio e gamba. Sulla trequarti, Dybala e Soule a supporto di Malen, in forma smagliante. L’Inter potrebbe riproporre il 3-5-2: dietro Pavard, Akanji, Bastoni; quinti Luis Henrique e Dimarco, in mezzo regia a Zielinski con Barella e Jones in corsa, alternativa Diouf. Davanti coppia rodata Thuram–Martinez. Tra gli indisponibili nerazzurri spiccano Calhanoglu e Stones, assenze che potrebbero pesare sulla costruzione e sulla gestione delle palle inattive. Nessuno squalificato annunciato.
- Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Kone, Wesley; Dybala, Soule; Malen.
- Inter (3-5-2): Martinez; Pavard, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Thuram, Martinez.
Gli indisponibili di Roma-Inter
Capitolo assenze: la Roma arriva al big match con il gruppo praticamente al completo. L’Inter invece perde pedine importanti in regia e difesa: l’assenza di Calhanoglu toglie qualità nel primo passaggio e sulle punizioni, mentre il forfait di Stones riduce le rotazioni dietro; fuori anche Spence. Scelte obbligate in mezzo per i nerazzurri, con Zielinski che dovrebbe accentrare maggiori compiti creativi. Nessuno squalificato segnalato.
- Roma – Infortunati: nessuno. Squalificati: nessuno.
- Inter – Infortunati: Calhanoglu (infortunio all’inguine), Stones (infortunio alla coscia), Spence (problema non specificato). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Entrambe volano: la Roma ha calato un poker di successi con difesa granitica e attacco spietato; l’Inter risponde con quattro vittorie di fila e tanti gol. Forma scintillante per due squadre che stanno dettando il passo.
|Roma
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|Inter
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Nelle ultime 4 di campionato: Roma 12 punti, Inter 12 punti. Dettagli:
- Roma
Roma-Fiorentina 4-0; Lecce-Roma 0-4; Roma-Atalanta 2-1; Torino-Roma 0-2
- Inter
Inter-Monza 4-1; Cagliari-Inter 0-1; Inter-Napoli 3-2; Inter-Udinese 5-3
L’arbitro di Roma-Inter
Arbitra Davide Massa (Imperia). Assistenti Meli e Berti, IV Maresca, VAR Mazzoleni, AVAR Di Paolo. In questa Serie A 2026-27 Massa ha diretto 1 gara: 22 falli fischiati, 0 rigori, nessun cartellino. Direzione statisticamente “english style”, ma il ritmo alto del match potrebbe alzare il numero di interventi.
- Arbitro: Massa
- Assistenti: Meli – Berti
- IV: Maresca
- VAR: Mazzoleni
- AVAR: Di Paolo
Informazioni interessanti
Storia, forma e classifica accendono Roma–Inter. È la sfida con più gol totali nella storia della Serie A e arriva con entrambe a punteggio pieno: attacchi in salute (12 e 13 reti) e qualità nei singoli, da Malen a Thuram passando per Dybala e Martinez. I giallorossi inseguono strisce-record di vittorie e vantano la miglior difesa iniziale (1 gol subito), i nerazzurri cavalcano un’impressionante imbattibilità nell’ultimo anno solare. Tradizione recente favorevole all’Inter all’Olimpico, ma la Roma ha numeri da capolista: equilibrio e ripartenze contro dominio territoriale e profondità degli esterni. Ingredienti da classicissimo scudetto.
- È il confronto con più reti nella storia del torneo: 540 gol in 186 gare, con l’Inter oltre quota 300 marcature contro la Roma.
- I nerazzurri sono imbattuti in 16 delle ultime 18 sfide di A con la Roma (10V, 6N) e hanno segnato 24 gol nelle 11 più recenti.
- All’Olimpico l’Inter ha vinto le ultime cinque trasferte contro la Roma (parziale 11-2): striscia-record per i giallorossi in casa contro un’unica avversaria.
- Doppio punteggio pieno alla 5a: scenario raro in A, non si vedeva dalla stagione 2014/15 in vetta a inizio giornata.
- La Roma è a 9 successi consecutivi in Serie A: a -1 dalle sue strisce record (11) del 2005-06 e 2013-14.
- Potenziometro al massimo: la Roma può fare 5/5 per la terza volta nella sua storia; l’Inter ci riuscirebbe per la quinta.
- Imbattibilità nerazzurra monstre: 29 delle ultime 30 gare di A senza perdere (23V, 6N), con media 2.5 gol a partita.
- Le due squadre guidano per gol (13-12), tiri in porta (32-31) e tocchi in area (Inter 177, Roma 183) in questo avvio.
- Malen devastante: 20 gol in 22 presenze di A dal debutto; Thuram coinvolto in 12 reti nelle ultime 9 di campionato.
Le statistiche stagionali di Roma e Inter
Numeri da vertice per entrambe: possesso medio più alto per l’Inter (65.4%) rispetto alla Roma (59.2%), ma giallorossi più solidi dietro (1 gol subito contro 6). Volume di tiri simile (72 vs 73) e precisione al tiro quasi identica (43%). L’Inter primeggia nel palleggio (90.5% di precisione), la Roma nel dato dei clean sheet (3 a 1). PPDA allineato (10.1 Roma, 10.4 Inter): pressing medio-alto per entrambe.
Singoli: per la Roma capocannoniere Malen (6), miglior assist-man Dybala (4), più ammonizioni Hermoso (2), portiere con clean sheet Svilar (3). Nell’Inter brillano Martinez e Thuram (2 gol ciascuno), top assist finora Diouf (3), più ammonizioni Martinez (2), clean sheet per Martinez (1).
|Roma
|Inter
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|4
|4
|Pareggi
|0
|0
|Sconfitte
|0
|0
|Gol segnati
|12
|13
|Gol subiti
|1
|6
|Possesso palla (%)
|59.2
|65.4
|Tiri totali
|72
|73
|Tiri in porta
|31
|32
|Precisione passaggi (%)
|87.4
|90.5
|PPDA
|10.1
|10.4
|Clean sheet
|3
|1
|Cartellini gialli
|5
|5
|Cartellini rossi
|0
|0
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FAQ
- Quando e a che ora si gioca Roma-Inter?
-
Sabato 19 settembre 2026 alle ore 18:00.
- Dove si gioca Roma-Inter?
-
Allo Stadio Olimpico di Roma.
- Chi è l’arbitro di Roma-Inter?
-
Davide Massa; assistenti Meli e Berti; IV Maresca; VAR Mazzoleni; AVAR Di Paolo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.