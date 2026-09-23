BordoCam di DAZN ha svelato il dettaglio che precede il 2-0 della Roma: Chivu aveva segnalato a Maresca il tocco di Molina su una rimessa poi assegnata ai giallorossi

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C’è un errore arbitrale dietro il raddoppio della Roma contro l’Inter nel big match della quinta giornata di Serie A all’Olimpico, terminato poi 2-2. Quel dettaglio, passato inosservato ai più, era stato invece notato da Chivu, che lo aveva segnalato anche al quarto uomo Maresca. Ed è stato poi pizzicato da DAZN nel consueto appuntamento con BordoCam. Le telecamere hanno anche catturato la reazione di Pepo Martinez al secondo gol subito: il portiere, convocato dalla Spagna nonostante gli errori commessi contro Real Madrid e Udinese, se l’è presa con i difensori.

Inter-Roma, un errore arbitrale ha portato al 2-0 di Koné

Al 37’ del primo tempo, proprio sotto gli occhi di Chivu, alla squadra di Gasperini viene assegnata una rimessa dubbia. A contendersi il pallone sono Diouf e Molina, poi la sfera oltrepassa la linea bianca. Il tecnico nerazzurro si rivolge al quarto uomo Maresca, che è lì vicino: “L’ha toccata, ha messo il piede”, riferendosi a Molina. Lo dice anche al calciatore giallorosso, che ride. La rimessa, però, viene assegnata alla Roma nonostante il replay sembri confermare che l’ultimo tocco sia stato proprio dell’esterno argentino arrivato dall’Atletico Madrid. Dalla lunga azione che ne consegue arriva il 2-0 di Koné, convalidato dall’arbitro Massa dopo il check del Var.

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La delusione di Pepo Martinez: la frase rivolta ai compagni di squadra

Anche contro la Roma, l’Inter è andata sotto di due reti prima di reagire. Era già successo contro Napoli, Real Madrid e Udinese, a conferma di una fase difensiva che Chivu è chiamato a registrare quanto prima. D’altronde, non si può avere sempre la forza e le energie per recuperare un doppio svantaggio. E soprattutto in Europa, come dimostrato a Madrid, si rischia di pagare dazio. I nerazzurri hanno sbandato in occasione di entrambi i gol incassati da Koné e sul 2-0 le telecamere di DAZN hanno colto il labiale di Pepo Martinez: “Non si può difendere così male”.

Martinez, errori e miracoli: Chivu incredulo

In questo primo scorcio di stagione l’erede di Sommer ha alternato topiche clamorose a interventi prodigiosi. Come quello su Malen, di faccia, che poteva valere il 3-1 e chiudere definitivamente il discorso a favore dei padroni di casa. La risposta dell’ex Genoa alla conclusione del capocannoniere della Serie A è stata subito rivista al monitor da Chivu. Mario Cecchi, suo assistente, gli dice: “Mamma mia, mister”. L’allenatore dell’Inter quasi non ci crede: “Che parata che ha fatto”.

Una parata che ha tenuto in partita i nerazzurri, poi capaci di completare la rimonta con la seconda rete di Lautaro Martinez. La promozione a titolare nell’Inter è valsa a Pepo la convocazione nella Roja campione del mondo da parte del ct Luis de la Fuente. Al rientro a Milano lo attenderà un tour de force di sette partite fino al derby del 31 ottobre, ma dovrà guardarsi le spalle da Provedel, ancora in attesa della prima ufficiale in nerazzurro.