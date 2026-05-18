Il calcio freestyle, disciplina acrobatica nata dal calcio di strada negli anni ’90, è stato protagonista a Castel Romano con il Roma International Freestyle Cup OPES 2026. Oltre 50 atleti da tutto il mondo si sono sfidati in spettacolari gare di tricks e freestyle 1vs1 e 2vs2. L’evento, organizzato da OPES e Asd Scuola calcio freestyle di Roma, ha confermato il crescente successo globale della disciplina. Vincitore assoluto Denis Popovichenko.
Roma International Freestyle Cup, il calcio acrobatico conquista la Capitale
Due giorni di sfide a Castel Romano fra sport, arte e creatività