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Roma International Freestyle Cup, il calcio acrobatico conquista la Capitale

Due giorni di sfide a Castel Romano fra sport, arte e creatività

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Il calcio freestyle, disciplina acrobatica nata dal calcio di strada negli anni ’90, è stato protagonista a Castel Romano con il Roma International Freestyle Cup OPES 2026. Oltre 50 atleti da tutto il mondo si sono sfidati in spettacolari gare di tricks e freestyle 1vs1 e 2vs2. L’evento, organizzato da OPES e Asd Scuola calcio freestyle di Roma, ha confermato il crescente successo globale della disciplina. Vincitore assoluto Denis Popovichenko.

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