Roma International Freestyle Cup, il calcio acrobatico conquista la capitale

Il calcio freestyle, disciplina acrobatica, eredità del calcio da strada, nata attorno agli anni Novanta, è sbarcato nella capitale, a Castel Romano, per il Roma International Freestyle Cup OPES 2026. Due giorni di sfide che hanno regalato spettacolo agli appassionati dell’arte del palleggio. L’evento ha visto in gara oltre 50 atleti provenienti da tutto il mondo con una giuria composta da ex campioni della disciplina. “E’ stato davvero un grande spettacolo”, ha raccontato Dario Piantadosi, responsabile del Settore Nazionale Calcio Freestyle di Opes. La competizione si è svolta con diverse formule, il classico uno contro uno a colpi di ‘tricks’ e combinazioni spettacolari, ma anche la novità a squadre in cui team dello stesso paese si sfidano due contro due. A conquistare il trofeo è stato Denis Popovichenko davanti a Michal Brzezik e Benjamin Akbari, mentre a livello nazionale successo per Davide Pisani su Stefano Ghidoni e Mariano Olino.