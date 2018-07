Roma, Juan Jesus smentisce i rumors

Juan Jesus non ha alcuna intenzione di lasciare la Roma, con buona pace di tutti gli esperti di calciomercato. Il difensore giallorosso è stato protagonista di un simpatico botta e risposta via Twitter con Gianluca Di Marzio, uno dei principali uomini-mercato di Sky Sport.

Secondo gli ultimi rumors, il brasiliano sarebbe vicino a lasciare la Capitale per trasferirsi al Porto o allo Zenit San Pietroburgo. L'ex squadra di Roberto Mancini avrebbe addirittura fatto un sondaggio per provare ad aggiudicarsi l'ex nerazzurro, bruciando la concorrenza. Una notizia che ha colto di sorpresa anche lo stesso giocatore: "Dici? Sei più informato di me haha! Fammi sapere quando arrivano altri sondaggi", il cinguettio sarcastico di Juan Jesus.

Non si è fatta attendere l'altrettanto ironica replica di Di Marzio: "Ciao JJ! Sono due grandi squadre comunque che hanno chiesto alla Roma di te, nessuno ti ha venduto e tantomeno io… Ho solo detto che sei corteggiato e dovresti esserne felice. E poi… La regola non è che prima trattano i club e poi si parla nel caso con i giocatori? Abrazo".

"Grandi squadre sì, pero non più grandi della AS ROMA. Infatti, se trattano col club e poi con il giocatore come fai a sapere prima di me? Hahahaha abraço meu amigo", taglia corto Juan Jesus, mostrando grandissimo attaccamento alla maglia della Roma.

SPORTAL.IT | 04-07-2018 15:15