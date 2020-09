Roma-Juve, Dzeko a Di Bello: "Sempre così con loro..."

La Roma nonostante una grande partita e la superiorità numerica del secondo tempo, si è fatta acciuffare dalla Juventus per il 2-2- finale. Protagonista nel bene e nel male Edin Dzeko: solito trascinatore in fase di manovra ma autore di due gol clamorosamente sciupati.

Ma l’attaccante bosniaco della Roma, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, è stato protagonista anche di un siparietto con l’arbitro Di Bello. Queste le parole che Dzeko avrebbe rivolto al direttore di gara dopo una punizione non concessa ai giallorossi. “Sempre così con loro, oh…”

Una battuta che poi non ha portato a niente, semplice nervosismo e agonismo della partita per Dzeko. Che alla prima stagionale con la Roma, ha fatto subito capire di non essere per nulla un corpo estraneo dal progetto giallorosso.

OMNISPORT | 28-09-2020 13:41