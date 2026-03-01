Roma-Juventus: le formazioni ufficiali. Dybala, Perin, Bremer, ecco le scelte di Gasperini e Spalletti

All’Olimpico il big match della 27esima giornata di Serie A: Spalletti si gioca la stagione dopo il flop in Champions col Galatasaray, come giocheranno le due squadre

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Tutto in 90’. Roma-Juventus, big match della 27esima giornata di Serie A, vale molto più dei 3 punti in palio. C’è di mezzo una stagione, che passa attraverso quel quarto posto che significa Champions League. Cinquanta i punti totalizzati dai giallorossi, quarti in classifica. Sono 46 quelli dei bianconeri, sesti dopo essere stati scavalcati dallo scatenato Como di Fabregas, ora a quota 48. Dopo l’euroflop, Spalletti non può permettersi un altro passo falso, mentre Gasperini, che la scorsa estate ha detto no a Comolli per sposare il progetto dei Friedkin, ha la possibilità di condannare la Signora. Come giocheranno le due squadre: le formazioni ufficiali.

Roma-Juventus: scontro diretto per la Champions

Occhi puntati sull’Olimpico per la sfida quasi da dentro o fuori tra la squadra di Gasperini e quella di Spalletti. Dopo lo stop di Udine, la Roma ha conquistato 7 punti nelle ultime tre uscite: tra i due successi casalinghi contro Cagliari e Cremonese, il pareggio del Maradona col Napoli.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La Juventus ha bisogno di riprendere quella marcia che si è interrotta al Tardini col poker al Parma. Da quel momento, l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta, un solo punto in tre partite di campionato e l’addio alla Champions dopo il doppio confronto ai playoff col Galatasaray e il sogno rimonta sfumato ai supplementari con il sigillo di Osimhen.

Roma, la decisione di Gasperini su Dybala

Out Soulé, ma non Dybala. Tuttavia la Joya non è ancora al meglio della condizione e partirà dalla panchina. Il grande ex della notte dell’Olimpico sarà impiegato solo in caso di necessità. Gasperini col solito 3-4-2-1: davanti a Svilar agirà il terzetto difensivo composto da Mancini, Ndicka e Rensch.

Sulle corsie laterali spazio a Celik e Wesley, mentre in mezzo al campo partiranno dal primo minuto Cristante e Koné. Pellegrini e Pisilli la spuntano su Venturino e Zaragoza per giocare al servizio del terminale offensivo Malen.

Juventus, Perin o Di Gregorio? La scelta di Spalletti

Spalletti sceglie il 4-2-3-1 anziché la difesa a 3. Sul portiere nuova esclusione di Di Gregorio, in porta ci sarà ancora Perin. In difesa si registra il ritorno di Bremer in coppia con Kelly; Kalulu e Cambiaso i due terzini.

Koopmeiners e Thuram agiranno sulla linea mediana. Toccherà a Conceicao, il jolly McKennie e Yildiz innescare David, confermato al centro dell’attacco.

Roma-Juventus: formazioni ufficiali