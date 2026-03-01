Roma-Juventus: le formazioni ufficiali. Dybala, Perin, Bremer, ecco le scelte di Gasperini e Spalletti

Tutto in 90’. Roma-Juventus, big match della 27esima giornata di Serie A, vale molto più dei 3 punti in palio. C’è di mezzo una stagione, che passa attraverso quel quarto posto che significa Champions League. Cinquanta i punti totalizzati dai giallorossi, quarti in classifica. Sono 46 quelli dei bianconeri, sesti dopo essere stati scavalcati dallo scatenato Como di Fabregas, ora a quota 48. Dopo l’euroflop, Spalletti non può permettersi un altro passo falso, mentre Gasperini, che la scorsa estate ha detto no a Comolli per sposare il progetto dei Friedkin, ha la possibilità di condannare la Signora. Come giocheranno le due squadre: le formazioni ufficiali.
Roma-Juventus: scontro diretto per la Champions
Occhi puntati sull’Olimpico per la sfida quasi da dentro o fuori tra la squadra di Gasperini e quella di Spalletti. Dopo lo stop di Udine, la Roma ha conquistato 7 punti nelle ultime tre uscite: tra i due successi casalinghi contro Cagliari e Cremonese, il pareggio del Maradona col Napoli.
La Juventus ha bisogno di riprendere quella marcia che si è interrotta al Tardini col poker al Parma. Da quel momento, l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta, un solo punto in tre partite di campionato e l’addio alla Champions dopo il doppio confronto ai playoff col Galatasaray e il sogno rimonta sfumato ai supplementari con il sigillo di Osimhen.
Roma, la decisione di Gasperini su Dybala
Out Soulé, ma non Dybala. Tuttavia la Joya non è ancora al meglio della condizione e partirà dalla panchina. Il grande ex della notte dell’Olimpico sarà impiegato solo in caso di necessità. Gasperini col solito 3-4-2-1: davanti a Svilar agirà il terzetto difensivo composto da Mancini, Ndicka e Rensch.
Sulle corsie laterali spazio a Celik e Wesley, mentre in mezzo al campo partiranno dal primo minuto Cristante e Koné. Pellegrini e Pisilli la spuntano su Venturino e Zaragoza per giocare al servizio del terminale offensivo Malen.
Juventus, Perin o Di Gregorio? La scelta di Spalletti
Spalletti sceglie il 4-2-3-1 anziché la difesa a 3. Sul portiere nuova esclusione di Di Gregorio, in porta ci sarà ancora Perin. In difesa si registra il ritorno di Bremer in coppia con Kelly; Kalulu e Cambiaso i due terzini.
Koopmeiners e Thuram agiranno sulla linea mediana. Toccherà a Conceicao, il jolly McKennie e Yildiz innescare David, confermato al centro dell’attacco.
Roma-Juventus: formazioni ufficiali
- Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Rensch; Çelik, Manu Koné, Cristante, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini
- Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti