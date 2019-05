Roma-Juventus, le probabili formazioni

La Roma, per la 36a giornata di Serie A, attende, all'Olimpico, la Juventus. I giallorossi hanno bisogno del successo per continuare la corsa Champions League. 4-2-3-1 per Ranieri che ritrova, in mezzo al campo, l'esperienza di De Rossi (22esima sfida contro i bianconeri). In avanti Zaniolo, Pellegrini ed El Shaarawy alle spalle di Dzeko.

Tanti volti nuovi nel 4-4-2 di Allegri. A centrocampo spazio a Bentancur. In avanti ci sarà Kean. Per Dybala probabile una nuova panchina. Da notare che, nelle ultime sette sfide giocate, all'Olimpico, la Roma ha perso solo una volta (2013/14, 0-1). Nelle altre sei gare, tre vittorie e tre pareggi.

ROMA-JUVENTUS, domenica ore 20.30

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. All. Ranieri

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Cuadrado, Pjanic, Bentacur, Matuidi; Cristiano Ronaldo, Kean. All. Allegri

SPORTAL.IT | 10-05-2019 08:04