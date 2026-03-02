Roma-Juventus, moviola: Spalletti scatenato e la reazione dello stadio, la verità sui rigori negati

La prova dell’arbitro Sozza all’Olimpico nel posticipo di serie A analizzata al microscopio da Giampaolo Calvarese e Luca Marelli, un solo ammonito

Sei gol, tante occasioni, qualche caso dubbio ma l’arbitro Sozza se l’è cavata egregiamente all’Olimpico per il big-match Roma-Juventus, vediamo cosa è successo.

Roma-Juve, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 9′ scontro violento tra Thuram e Mancini nell’area della Roma. L’arbitro fischia, ma solo per far intervenire i medici. Non c’è fallo, non c’è rigore. Al 25′ graziato Bremer che spinge da dietro Malen, facendgli perdere l’appoggio, l’attaccante resta in piedi e calcia chiuso all’ultimo da Perin ma se non fosse riuscito a tirare sarebbe stato rigore. Primo giallo al 26′, è per Wesley per un’entrata dura a fermare la ripartenza di McKennie. Wesley era diffidato e sarà squalificato, salterà Genoa-Roma di domenica 8 marzo alle 18.

Non c’è rigore su Koopmeiners

Al 28′ contatto tra Koopmeiners e Cristante che lo trattiene per la maglia. L’olandese della Juve finisce a terra. Sozza vede tutto ma non fischia. Al 35′ Step on foot di Conceição su Wesley non sanzionato col giallo. Al 40′ Spalletti furioso per la palla persa dalla Juventus entra in campo dopo il goal di Wesley e si trova a pochi passi dai festeggiamenti dei giocatori della Roma. Scoppia un battibecco con Ndicka che chiede a Sozza il giallo. Poi arrivano le scuse ma senza stretta di mano. L’Olimpico non la prende bene e prende in giro l’allenatore bianconero inneggiando a Francesco Totti con cui l’ex ct ebbe uno storico screzio.

Regolare il gol di Malen

Al 58′ intervento di Rensch su Yildiz che prima prende la palla e poi colpisce con forza Yildiz; si scatena la panchina di Spalletti. Dubbi al 65′ sul gol di Malen: Malen, lanciato in profondità da Koné il bomber si presenta davanti a Perin e lo supera con uno scavetto. Rapido check del VAR per valutare la posizione dell’olandese, ma è tutto regolare e l’arbitro convalida il gol. Al 93′ c’è un controllo del Var anche sul gol del 3-3 di Gatti nel finale. Un tocco di mano in area c’è, ma non è del difensore della Juventus, bensì di Ndicka.

Il giudizio di Calvarese

L’arbitro Sozza è stato promosso da Calvarese che sui social scrive: “Buona prestazione di Simone Sozza allo stadio Olimpico: soglia tecnica alta, con appena 19 falli fischiati in totale, e un solo giallo, a Wesley. Regolari tutti i gol (Malen sul 3-1 è in gioco, sul 3-3 il tocco di braccio è di Ndicka e non di Gatti), con le squadre che pensano soprattutto a giocare e non perdono tempo”.

La moviola di Marelli

A fare chiarezza sui casi dubbi della gara è il talent di Dazn Luca Marelli che si sofferma sul contatto in avvio tra Thuram e Mancini: “Tutto tranquillo si tratta di uno scontro di gioco. Non si sono proprio visti Mancini e Thuram. L’arbitro ha fischiato perché lo scontro comprendeva la testa dei due giocatori”

Chi è l’arbitro Sozza

Considerato fra i migliori prospetti emergenti dell’arbitraggio in Italia, Simone Sozza – scelto per Roma-Juve- dopo una stagione super tre anni fa è andato alternando prestazioni positive ad altre al di sotto del suo talento ma ultimamente non sta sbagliando un colpo. Il 37enne fischietto cresciuto nella sezione di Seregno, paesino della Brianza in provincia di Monza, scelto per, gode di alta stima da parte del designatore Rocchi che ha dimostrato di considerarlo alla pari dei migliori della Can. Il designatore l’ha scelto per parecchi big-match l’anno scorso e in stagione ha esordito anche in Champions. Ultima uscita in Cremonese-Genoa.

I precedenti di Sozza con Roma e Juve

E’ stato il diciottesimo incontro tra Abisso e i biancocelesti, con un bilancio di 9 vittorie, sei pareggi e due sconfitte. Il fischioetto di siciliano aveva diretto il Torino in 16 occasioni: 6 sono state vinte dai granata, 4 sono state perse e 6 pareggiate. I precedenti con la Juventus recitavano: 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte (di cui una per 0-4 contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini nell’annata 2024/25).

L’arbitro ha ammonito solo un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Lo Cicero con Sacchi IV uomo, Di Bello al Var e Di Paolo all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito solo Wesley.