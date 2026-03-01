Roma-Juve, Perin come Di Gregorio: Spalletti furioso per il gol di Wesley, lo screzio con Ndicka e la bufera social

Perin, preferito ancora una volta a Di Gregorio, non benissimo in occasione del gol del vantaggio dei giallorossi realizzato da Wesley: Spalletti incontenbile

Non c’è pace per i portieri della Juventus. Per il big match dell’Olimpico contro la Roma, Spalletti conferma Perin al posto di Di Gregorio, ormai scivolato in panchina. Ma anche il 33enne di Latina stecca. Tifosi furibondi sui social per il gol di Wesley (e non solo) che ha sbloccato il posticipo domenicale della 27esima giornata di Serie A, ma lo stesso allenatore bianconero – grande ex di turno – ha reagito in maniera dura e plateale per la rete incassata dalla sua squadra a pochi minuti dall’intervallo, fino a prendersela con Ndicka.

Juventus, Perin come Di Gregorio: la sentenza dei tifosi

Autore di un’uscita coraggiosa su Malen al 24’, Perin è stato in più di una circostanza incerto nella gestione della palla. Proprio a inizio partita, ad esempio, ha consegnato la sfera a Pisilli, poi Pellegrini ha sparato alto da pochi passi. Anche in occasione del gol dell’1-0 l’ex portiere del Genoa avrebbe potuto fare decisamente di più e meglio.

Certo, la traiettoria disegnata da Wesley è stata di quelle meravigliose, ma Perin non è sembrato il massimo della reattività. E sui social i tifosi della Juventus lo hanno sottolineato con una serie di post che, a questo punto, fanno scattare una vera e propria emergenza portieri. Già, Spalletti si ritrova con un Di Gregorio diventato riserva e con un morale tutto da ricostruire dopo gli ultimi erroracci che hanno compromesso in maniera definitiva la sua permanenza a Torino, ma anche con un Perin arrugginito dalle ultime stagione trascorse in panchina.

Il portiere bianconero travolto dalle critiche

La maggior parte dei sostenitori bianconeri non perdona a Perin quel tuffo a due mani che gli avrebbe impedito di raggiungere il pallone limitandolo nel salto. “Male qui Di Gregorio… Ah no, era il grande Perin!” scrive Paolo su X. “Perin mi ricorda Bernard Lama, rende i gol più belli” commenta Iba. “Sempre detto che Perin è pure peggio di Di Gregorio” rincara Sergio. Per ‘Il professore’ il portiere della Juventus “forse doveva fare un passo in più prima di buttarsi sul tiro di Wesley”.

“Evidente errore di Perin” sentenzia Salvatore. “Portiere inutile Perin. Dopo i due gol in Champions League in mezzo alle gambe, oggi idem” aggiunge True. Critiche sul classe 1992 sono arrivate anche per la mancata uscita sul corner della Roma da cui è arrivato il raddoppio firmato Ndicka al 54’. “Di Gregorio non para, Perin non esce. Non ricordo una coppia cosi scarsa da quando sono nato” chiosa Massimo.

Furia Spalletti: scintille con Ndicka

Al gol di Wesley che ha consentito alla Roma di Gasperini di passare in vantaggio, le telecamere hanno catturato la reazione di uno Spalletti imbufalito. Dazn ricostruisce cosa è successo: l’ex ct della Nazionale era arrabbiatissimo con Perin per la gestione della palla.

E, preso dalla foga del momento, ha fatto irruzione sul rettangolo verde, portandosi a pochi metri dai giocatori di casa che esultavano. A questo punto sono volate scintille con Ndicka, che ha rimproverato il tecnico chiedendo all’arbitro di ammonirlo per la sua ‘invasione di campo’. Poi il difensore giallorosso si è scusato con Spalletti, che si è però rifiutato di stringergli la mano. Insomma, altissima tensione.