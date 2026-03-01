Roma-Juventus: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Roma-Juventus di Serie A 2025-26, 27a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e curiosità.

Roma–Juventus è il big match della 27a giornata di Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Olimpico di Roma domenica 1 marzo 2026 alle ore 20.45. I giallorossi sono 4° con 50 punti (16 vittorie, 2 pareggi, 8 sconfitte; 34 gol fatti, 16 subiti), i bianconeri 6° a 46 punti (13 vittorie, 7 pareggi, 6 sconfitte; 43 gol segnati, 25 incassati). Sfida ad alta quota tra una Roma solida in casa e una Juventus in cerca di rilancio, con classifica corta e margini minimi: dettagli e episodi potrebbero fare la differenza.

Probabili formazioni di Roma-Juventus

Alla vigilia emergono scelte che confermerebbero l’identità delle due squadre. La Roma dovrebbe riproporre il 3-4-2-1: in difesa si va verso il terzetto Mancini-Ndicka-Ghilardi, con Celik e Wesley larghi e in mezzo la coppia Kone–Cristante. Sulla trequarti, Zaragoza e Pellegrini a supporto di Malen, opzione che darebbe profondità e strappi. La Juventus potrebbe disporsi 4-2-3-1: dietro Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; in cabina di regia Koopmeiners con Thuram. Sulla linea dei tre, a destra Conceiçao, in mezzo McKennie, a sinistra Yildiz, mentre davanti dovrebbe agire David. Pesa la squalifica di Locatelli e le assenze in attacco: Vlahovic e Milik restano out, così come tra i giallorossi restano da valutare i rientri di Hermoso, Dovbyk e Ferguson. Rotazioni last minute non sono escluse.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Çelik, Koné, Cristante, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Thuram; Conceição, McKennie, Yildiz; David.

Gli indisponibili di Roma-Juventus

Capitolo assenze: la Roma valuta alcune pedine offensive e un perno difensivo, mentre la Juventus paga dazio soprattutto davanti, oltre alla squalifica in mezzo al campo. Le scelte iniziali potrebbero risentirne, con panchine lunghe pronte a subentrare per cambiare inerzia nel finale.

Roma – Infortunati: Hermoso (infortunio all’anca), Dovbyk (infortunio alla coscia), Ferguson (infortunio alla caviglia), Soule (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (infortunio all’anca), (infortunio alla coscia), (infortunio alla caviglia), (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno. Juventus – Infortunati: Milik (infortunio al polpaccio), Vlahovic (infortunio all’inguine). Squalificati: Locatelli (somma di ammonizioni).

Le ultime partite giocate

La Roma arriva da una striscia positiva con solidità interna e colpi di maturità, alternando pareggi pesanti e successi pieni. La Juventus ha rallentato nelle ultime due, ma resta pericolosa per volume di gioco e qualità nelle transizioni.

Roma x ko ok x ok Juventus ok ok x ko ko

Nelle ultime 5 partite la Roma ha raccolto 8 punti, la Juventus 7. Dettaglio:

Roma

Roma-Milan 1-1; Udinese-Roma 1-0; Roma-Cagliari 2-0; Napoli-Roma 2-2; Roma-Cremonese 3-0.

Juventus

Juventus-Napoli 3-0; Parma-Juventus 1-4; Juventus-Lazio 2-2; Inter-Juventus 3-2; Juventus-Como 0-2.

L’arbitro di Roma-Juventus

Designazione affidata a Sozza; assistenti Costanzo e Lo Cicero, IV Sacchi J.L., VAR Di Bello, AVAR Di Paolo. Fischietto esperto per una gara ad alta intensità, con supporto tecnologico pronto sugli episodi in area.

Arbitro: SOZZA

Assistenti: COSTANZO – LO CICERO

IV: SACCHI J.L.

VAR: DI BELLO

AVAR: DI PAOLO

Statistiche interessanti

È una classica del nostro campionato, spesso decisa da dettagli. La Juventus storicamente ha bilancio favorevole contro la Roma, ma le ultime sfide all’Olimpico hanno visto grande equilibrio, con pareggi in serie. I giallorossi partono da un impianto difensivo affidabile e un attacco che, con l’innesto di Malen, ha guadagnato profondità e presenza in area. Dall’altra parte i bianconeri producono volume e precisione al tiro, spinti dalle giocate di Yildiz e dalla qualità tra le linee di McKennie e Koopmeiners. L’avvio gara potrebbe essere chiave: la Roma subisce pochissimo nei primi 30’, la Juventus in quella fase ha concesso di più; pressing e gestione del pallone diranno molto su chi imporrà il ritmo. Attenzione alle palle inattive e agli inserimenti delle mezzali: una giocata potrebbe rompere l’equilibrio.

La Juventus è imbattuta in 10 delle ultime 11 sfide di Serie A con la Roma (5V, 5N), ma ha vinto una sola volta nelle quattro più recenti.

è imbattuta in 10 delle ultime 11 sfide di Serie A con la (5V, 5N), ma ha vinto una sola volta nelle quattro più recenti. La Roma ha centrato un solo successo nelle ultime sei gare casalinghe contro i bianconeri (3N, 2P); può arrivare al terzo pari interno di fila.

ha centrato un solo successo nelle ultime sei gare casalinghe contro i bianconeri (3N, 2P); può arrivare al terzo pari interno di fila. La Juventus è la squadra che ha battuto più volte la Roma in Serie A: 87 successi in 183 incroci, 280 i gol segnati.

è la squadra che ha battuto più volte la in Serie A: 87 successi in 183 incroci, 280 i gol segnati. Con 16 vittorie nelle prime 26, la Roma viaggia su ritmi da alta classifica: meglio solo nel 2013/14 e nel 2016/17 alla stessa altezza.

viaggia su ritmi da alta classifica: meglio solo nel 2013/14 e nel 2016/17 alla stessa altezza. I bianconeri non vincono da tre in campionato (1N, 2P) e rischiano una serie negativa che non si vedeva dall’aprile 2023.

Negli scontri diretti tra le prime cinque, la Roma ha raccolto meno punti di tutti (2), la Juventus ne conta 10.

ha raccolto meno punti di tutti (2), la ne conta 10. Pressione alta: Roma (341) e Juventus (316) tra le migliori per interruzioni alte delle sequenze avversarie.

(341) e (316) tra le migliori per interruzioni alte delle sequenze avversarie. Nei primi 30’: la Roma è tra le squadre che concede meno nei top 5 campionati, la Juventus ha incassato sette reti in quel segmento.

è tra le squadre che concede meno nei top 5 campionati, la ha incassato sette reti in quel segmento. Malen dall’esordio ha guidato la Roma per gol, tiri e tocchi in area: terminale già decisivo.

dall’esordio ha guidato la per gol, tiri e tocchi in area: terminale già decisivo. Yildiz non ha ancora segnato contro la Roma, ma è già a quota otto reti: tra i giovani più incisivi della Serie A.

Le statistiche stagionali di Roma e Juve

Possesso palla simile: Roma 56,9% e Juventus 56,6%. I giallorossi hanno incassato meno reti (16 vs 25) e collezionato più clean sheet, mentre i bianconeri producono più tiri nello specchio (157 vs 124) con migliore precisione al tiro. La Roma pressa più alta (PPDA 9,7 contro 11,9), la Juventus ha migliore accuratezza di passaggio (86,8% vs 83,8%).

Giocatori: per la Roma spiccano Soule (6 gol) e Malen (5); più assist per Soule (4). In Juventus il bomber è Yildiz (8), mentre McKennie e Yildiz guidano per assist (4). Tra i più sanzionati, Mancini (9 gialli) e Locatelli (5). Clean sheet: Svilar 12, Di Gregorio 9.

Roma Juventus Partite giocate 26 26 Vittorie 16 13 Pareggi 2 7 Sconfitte 8 6 Gol fatti 34 43 Gol subiti 16 25 Possesso palla (%) 56,9 56,6 Tiri in porta 124 157 Precisione tiri (%) 47,5 51,8 PPDA 9,7 11,9 Clean sheet 12 9

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

