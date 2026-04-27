La Roma supera la Juventus Women, la Fiorentina spreca con la Ternana. Risultati e classifica 19° giornata Serie A 2025/2026

I risultati e la classifica della 19a giornata di Serie A Women Athora compresa la vittoria dell'Inter e la sconfitta della Juventus Women nel big match contro la Roma capolista

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Il posticipo di Serie A Women Athora 2025/26, 19° giornata, tra Ternana e Fiorentina si chiude in perfetto equilibrio lasciando aperta la prospettiva delle umbre di rimanere nel massimo campionato. Il pareggio di Narni consente di sperare nella salvezza, ma complica il cammino delle toscane per la Champions. Si torna a giocare sui campi dopo la sosta legata alle Nazionali che solleva interrogativi differenti sull’Italia, pur consegnando un quadro ancora più delineato se possibile. Big match alla Roma capolista, che supera la Juventus in casa.

Serie A, la Fiorentina spreca punti importanti

Partiamo dal posticipo che si conclude 2-2 tra Ternana e Fiorentina. Allo stadio “Moreno Gubbiotti” la sfida si sblocca dopo pochi minuti, quando Pirone guadagna e trasforma un calcio di rigore realizzando l’ottavo gol in questa Serie A, nonché il sesto dagli 11 metri (solo Larissa Mühlhaus del Werder Brema – nove – ne conta più della rossoverde dal dischetto nei Top-5 campionati europei in corso).

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La squadra di Ardizzone insiste e al 12′ si concede il bis con Regazzoli. La reazione delle ragazze arriva in ritardo, ma riescono ad accorciano le distanze al 45′. La Viola raggiunge il pari al 61’, quando Filangeri, sempre su un traversone di Bredgaard dalla bandierina, realizza il gol del pareggio. Nell’ultima mezz’ora di gara le occasioni per aggiudicarsi i tre punti sono nettamente a favore della Fiorentina, ma al triplice fischio il risultato rimane invariato.

La situazione classifica e Champions: Roma in testa, Juve 3°

L’impatto in classifica, e in chiave salvezza, è però notevole: le rossoverdi, penultime in classifica ma a +5 sul Genoa sono ancora a un passo dall’obiettivo. Per le viola, invece, il pass per qualificarsi alla prossima Women’s Champions League è decisamente complicato: al terzo posto a quota 32 al momento c’è la Juventus in solitaria, incassata la sconfitta dalla Roma capolista.

I risultati aggiornati della 19° giornata

Vittoria in trasferta per la Roma capolista che consolida la vetta della classifica. A Genova anche l’Inter domina e si prende i suoi tre punti mentre la Lazio registra una battuta d’arresto contro le ragazze del Sassuolo. Tutti i risultati 19° giornata:

Ternana Women-Fiorentina 2-2

5’ rig. Pirone (T), 12’ Regazzoli (T), 45’ Cherubini (F), 61’ Filangeri (F)

5’ rig. Pirone (T), 12’ Regazzoli (T), 45’ Cherubini (F), 61’ Filangeri (F) Como Women-Parma 1-1

(giocata sabato)

(giocata sabato) Juventus-Roma 0-1

(giocata sabato)

(giocata sabato) Lazio-Sassuolo 0-3

(giocata sabato)

(giocata sabato) Milan-Napoli Women 0-0

(giocata sabato)

(giocata sabato) Genoa-Inter 1-2

(giocata sabato)

Programma della 20° giornata

Sabato 2 e domenica 3 maggio

Napoli Women-Juventus

Sassuolo-Genoa

Inter-Milan

Roma-Ternana Women

Parma-Lazio

Fiorentina-Como Women

La classifica aggiornata alla 19° giornata

Ancora avanti in classifica la Roma, che mantiene un numero di punti importante rispetto a Inter e Juventus. A seguire la classifica aggiornata e completa: