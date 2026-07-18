La Roma pensa a Franck Kessié per rinforzare il centrocampo di Gian Piero Gasperini. L’ex Atalanta e Milan è appena uscito dall’esperienza in Arabia Saudita e rappresenta un’opportunità di mercato particolare: un giocatore di livello internazionale disponibile senza costi di cartellino.
Resta un obiettivo seguito anche dalla Juventus e il possibile ritorno in Italia potrebbe trasformarsi in un nuovo capitolo della storica rivalità tra i club.
L’indiscrezione della Gazzetta dello Sport lega il nuovo obiettivo di mercato dei giallorossi a una pronta risposta dopo lo “sgarbo” bianconero nella trattativa che ha portato a Torino lo svincolato Zeki Celik, alla Roma nella stagione appena conclusa.
Gasperini e Kessié, un rapporto nato all’Atalanta
L’elemento che può giocare a favore della Roma, nella corsa a due verso l’ivoriano, è il rapporto tra Kessié e Gasperini. È stato l’attuale allenatore giallorosso, ai tempi dell’Atalanta, a intuirne il potenziale e inserire il centrocampista ivoriano in un contesto tattico a lui congeniale. Gli anni di Kessié a Bergamo restano i migliori della carriera: Gasp ne ha esaltato forza fisica, aggressività e capacità di inserirsi negli spazi.
Per Gasperini, Kessié rappresenterebbe il centrocampista capace di unire fisicità, recupero palla, quantità e fase di impostazione e contenimento. Resta un calciatore molto duttile, in gradi di adattarsi da mezzala destra, mezzala sinistra, mediano in un centrocampo a due, interno in un 3-4-2-1 o 3-4-3.
Archiviata la parentesi con la Dea, Kessié si è trasferito al Milan, diventando uno dei protagonisti dello scudetto rossonero del 2022. La sua esperienza rappresenta un valore aggiunto per una Roma chiamata al doppio impegno del campionato e della Champions League e nella necessità di allestire una squadra competitiva intorno alle idee di Gasperini.
Lo stipendio è il nodo della trattativa
Il principale ostacolo non sarebbe il cartellino, visto che Kessié è libero dopo l’esperienza all’Al Ahli, ma l’ingaggio.
Il centrocampista chiede uno stipendio importante, nell’ordine dei 5-6 milioni di euro a stagione. Una cifra che obbliga la Roma a una attenta valutazione di mosse e contromosse. La possibile uscita di Manu Koné, che resta con le valigie in mano ed è seguito con interesse dalla Premier League, potrebbe aprire lo spiraglio economico per l’operazione Kessié.
Roma-Juventus, un’altra sfida sul mercato
L’eventuale inserimento della Roma nella corsa a Kessié avrebbe anche un significato simbolico.
La rivalità tra giallorossi e bianconeri è stata spesso alimentata da trasferimenti e incroci di mercato. Zeki Celik è solo l’ultimo caso di una serie. Con Celik a un passo dal rinnovo con la Roma, la Juventus ha cambiato gli equilibri con un blitz dell’ultima ora, convincendo il difensore turco a firmare un contratto triennale fino al 2029. Prima di lui hanno fatto il medesimo percorso giocatori come Capello, Pjanic e Vucinic.
Oggi il nome di Kessié potrebbe aggiungere un nuovo episodio alla storia: non un semplice colpo di mercato, ma una sfida tra due squadre alla ricerca dello stesso tipo di giocatore.
Per la Roma sarebbe un valore aggiunto: Kessié conosce i principi di gioco di Gasperini e garantirebbe un grande contributo nelle marcature preventive, nella pressione uomo contro uomo, nelle transizioni e negli inserimenti, riducendo al minimo i tempi di adattamento.