Roma, Kluivert pensa già al Barcellona

Justin Kluivert si sta mettendo in mostra in queste prime amichevoli estive per convincere Eusebio Di Francesco ad affidargli un posto da titolare nel tridente offensivo giallorosso.

L’attaccante olandese, intervistato da Il Messaggero, ha parlato del suo incontro con Josè Mourinho durante la finale di Europa League dello scorso anno: “Quando si è avvicinato per parlarmi mi ha fatto molto piacere. Mi ha ribadito che quando ero solo un bambino e mio padre giocava nel Barcellona, lui faceva parte dello staff ed era contento di rivedere quel bambino cresciuto e che addirittura si giocava una finale di Coppa contro di lui”.

Il giovane ex Ajax ha risposto anche alle domande sul suo futuro: “Dove mi vedo tra 10 anni? Direi al Barcellona. Non lo nascondo, è sempre stato un mio sogno; ma sono aperto a qualsiasi possibilità”.

SPORTAL.IT | 31-07-2018 14:25