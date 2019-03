Roma ko a Ferrara, Semplici esalta la Spal

Leonardo Semplici è al settimo cielo dopo la vittoria raccolta dalla sua Spal al Mazza contro la Roma, ma sa che la corsa per la salvezza non finisce qui. "Oggi abbiamo messo in campo una grande prestazione – ha osservato ai microfoni di 'Sky Sport' -, da tempo cercavamo una partita del genere e oggi l'abbiamo trovata. Era troppo tempo che non riuscivamo a vincere".

"Sia come singoli che come organizzazione la nostra gara è stata sopra le righe – ha aggiunto -. E contro una squadra come la Roma era proprio così che dovevamo giocare. E per questo motivo mi complimento con i ragazzi. Stasera tutti quanti si sono fatti trovare pronti, anche i giocatori subentrati nella ripresa. E da sempre questa è la nostra forza".

E per la salvezza sono punti pesantissimi per gli estensi. "Ci mancano ancora molte partite e dovremo proporre ancora un calcio di questo tipo, perché il nostro sarà un cammino in salita. La permanenza in serie A sarà determinante", ha osservato Semplici.

SPORTAL.IT | 16-03-2019 21:55