I Red Devils hanno messo sul piatto una ricca proposta per il centrocampista francese che il tecnico non vorrebbe salutare, a differenza dei Friedkin: ma l’accordo può essere trovato

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il Manchester United ha recapitato alla Roma un’offerta mostruosa per Manu Koné, figlia anche delle prestazioni che il centrocampista ha offerto ai Mondiali 2026 con la Francia: i Friedkin vorrebbero cedere il giocatore ma senza contrariare Gian Piero Gasperini. Il sì del tecnico legato a due condizioni: una riguarda Crysencio Summerville.

Roma, maxi-offerta dello United per Koné

Ne ha scritto la Gazzetta dello Sport, poi è arrivata la conferma da Rio Ferdinand, ex giocatore e leggenda del Manchester United divenuto uno degli opinionisti tv e web più rispettati d’Inghilterra: i Red Devils avrebbero messo sul piatto un’offerta mostruosa per strappare Manu Koné alla Roma. Per la precisione, la proposta economica dello United per il centrocampista francese sarebbe pari a 53 milioni di euro: una somma che il club giallorosso, impegnato a far quadrare il bilancio, non può permettersi di rifiutare. Basti solo pensare che l’affare genererebbe una plusvalenza da quasi 38 milioni di euro.

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Koné, la spaccatura tra i Friedkin e Gasperini

I Friedkin lo sanno e sarebbero intenzionati a dire sì alla proposta arrivata dalla Premier League. Diversa, invece, l’opinione di Gian Piero Gasperini, che ritiene Koné un elemento chiave della sua Roma e che non vorrebbe privarsi di una colonna del centrocampo giallorosso, specie dopo il salto di qualità che il giocatore pare aver compiuto ai Mondiali. Il tecnico, però, sa anche che per un club come la Roma sarebbe complicato dire di no a un’offerta tanto allettante. Alla fine proprietà e allenatore potrebbero quindi trovare l’accordo sul da farsi sulla base di due condizioni.

Koné, la prima condizione posta da Gasp

La prima, ovviamente, riguarda la necessità di sostituire Koné con un centrocampista di pari livello o quasi. La prima idea del d.s. Tony D’Amico porterebbe a Ederson dell’Atalanta, giocatore che proprio lo United aveva scelto prima di Koné ma a cui dovuto poi rinunciare per alcuni problemi emersi durante le visite mediche.

Ederson è un profilo graditissimo a Gasperini, che l’ha allenato alla Dea, ma l’affare è in salita sia per la valutazione data dall’Atalanta – disposta sì a scendere sotto i 45 milioni con cui si era accordata con lo United, ma non a incassarne meno di 35-40 – sia per i rapporti non esattamente idilliaci tra le dirigenze delle due società.

Summerville idea fissa di Gasperini

L’altra condizione, invece, è legata a Crysencio Summerville, l’esterno offensivo balzato in cima alla lista dei desideri di Gasperini dopo il fallimento della trattativa per Mason Greenwood. Se Koné dovrà essere ceduto, Gasp pretende infatti che l’addio del francese contribuisca a portare a termine la trattativa col West Ham per l’attaccante olandese. Insomma, Gasp è disposto a dire sì all’addio di Koné, ma solo se questo sacrificio permetterà alla Roma di acquistare non uno, ma due rinforzi di alto profilo.