Buone notizie dalla Premier League per Gasperini sulla permanenza del centrocampista, intanto il procuratore di Rafa ha incontrato il d.s. D’Amico nella Capitale

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Buone notizie per Gian Piero Gasperini: è sempre più probabile che Manu Koné resti alla Roma dopo una notizia arrivata oggi dalla Premier League. Intanto il mercato in entrata non si ferma: dopo Rodrigo Mora Jorge Mendes vuole portare in giallorosso anche Rafa Leao dal Milan.

Roma, Koné mollato dallo United

Lo spettro della cessione di Manu Koné aleggia sulla Roma sin dall’inizio del mercato estivo, fino a essere diventato sempre più spaventoso per Gian Piero Gasperini – il tecnico aveva inserito il francese tra i suoi incedibili – durante i Mondiali 2026, manifestazione in cui l’ex Moenchengladbach si è segnalato come il miglior centrocampista della Francia e tra i migliori in assoluto della competizione.

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Dalla Premier League, però, è arrivata oggi un’ottima notizia per Gasp: il Manchester United, che era pronto a investire fino a 50 milioni per Koné, ha infatti virato su Carlos Baleba, centrocampista camerunese del Brighton per il quale avrebbe offerto ben 75 milioni di euro. Koné, dunque, non rientrerebbe più nei piani dei Red Devils.

Mendes, dopo Mora anche Leao a Roma

La notizia della permanenza sempre più probabile di Koné si unisce all’ufficialità dell’acquisto di Rodrigo Mora dal Porto, disegnando un quadro roseo per Gasperini dopo settimane di incertezze e trattative fallite in casa Roma. L’arrivo del trequartista portoghese potrebbe però non essere l’ultimo colpo di mercato: il procuratore Jorge Mendes, arrivato a Roma insieme al suo assistito Mora, ha infatti iniziato a parlare con i dirigenti giallorossi della possibilità di portare nella Capitale Rafa Leao, in uscita dal Milan.

Colloqui D’Amico-Mendes su Leao

La situazione dell’attaccante lusitano è nota: il Milan vuole liberarsi di lui e dopo essere partito da una valutazione di 50 milioni di euro ora è pronto a cederlo anche per una cifra lievemente superiore ai 40. Una somma alta per la Roma, ma non impossibile: dopo Mora, pagato 25 milioni di euro, il d.s. Tony D’Amico stava seguendo Malick Fofana del Lione, per il quale era pronto a sborsare 35 milioni di euro. Gasperini, infatti, aveva chiesto ben due rinforzi sulla trequarti.

D’Amico e Mendes hanno discusso ieri della possibilità di dirottare quella cifra su Leao e di trovare poi altre soluzioni per colmare il gap con la richiesta del Milan, accontentando i rossoneri. I colloqui con il super-procuratore sono appena iniziati, tuttavia la pista che porta a Leao non mai stata così calda in casa Roma.