Nick Kyrgios ne combina una delle sue durante la partita degli Internazionali di Roma contro il norvegese Casper Ruud. Mentre era sotto 6-3 6-7(5) 2-1, dopo un penalty game assegnato all'avversario per le sue proteste, il tennista australiano ha perso la testa, battibeccando con qualcuno del pubblico prima di scagliare la racchetta per terra, lanciare via una sedia e lasciare il campo.

Il giocatore, non nuovo a queste follie, è stato squalificato.

SPORTAL.IT | 16-05-2019 20:21