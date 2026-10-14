Roma, l’invito per Totti è solo per la serata col Real: la leggenda gela i tifosi sul ritorno in giallorosso

La presenza in tribuna per la sfida alla squadra di Mourinho non cambierà la situazione tra le parti: l’ex capitano non ha intenzione di fare solo da uomo immagine

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Francesco Totti e la Roma si ritroveranno stasera, in occasione del grande evento dell’Olimpico, la partita tra i giallorossi e il Real Madrid: l’ex capitano è stato invitato in tribuna dalla società dei Friedkin. Ma il suo rientro nel club è fermo al palo, per la delusione dei tifosi: lo ha confermato egli stesso ai giornalisti.

Roma, Totti invitato alla partita col Real

Ci sarà anche Francesco Totti stasera all’Olimpico, per la partita tra la Roma e il Real Madrid dell’ex José Mourinho, valida per la 2a giornata di Champions League. La leggenda giallorossa è stata invitata in tribuna dalla società dei Friedkin, che punta a trasformare l’appuntamento di oggi in una serata magica per i tifosi: la presenza dell’ex capitano serve ad aggiungere prestigio alla gara, ma rappresenta anche un omaggio alla storia del club stesso, di cui Totti rappresenta un pezzo fondamentale.

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E chissà che, esibendo Totti, i Friedkin non abbiano anche voluto fare un piccolo dispetto al Real: l’ex capitano, in fondo, è stato tra i pochi calciatori della storia a dire no ai “blancos”, pur di restare fedele al proprio club.

Totti lontano dal ritorno in giallorosso

L’invito della Roma per Totti, però, vale solo per stasera. L’ex numero 10 e la società giallorossa, infatti, non sono destinati a rincontrarsi per iniziare a lavorare insieme: il ritorno di Totti nella Roma, che per settimane è sembrato vicinissimo durante la scorsa stagione, appare oggi lontano. Lo stesso ex capitano lo ha ribadito stamattina, spegnendo di fatto l’entusiasmo dei tifosi che sognano di rivederlo nel ruolo di dirigente.

“Se sono maturi i tempi per un mio ritorno alla Roma? No. Tornerò a Roma sì, alla Roma no”, ha detto oggi Totti nel corso della presentazione del nuovo album Panini, a cui è intervenuto in qualità di ambasciatore della serie A.

Perché Totti ha detto no alla Roma

Un ruolo, quello di uomo immagine, che gli ha proposto anche la Roma nel corso dei colloqui di qualche mese fa. I Friedkin cercavano un testimonial di prestigio – e chi meglio di Totti? – in vista del Centenario del club che verrà celebrato nel 2027. Un incarico, però, che la leggenda giallorossa ha sempre visto come limitato rispetto alle proprie ambizioni: se Totti non è tornato nella Roma è perché mira a essere più di un testimonial, di un rappresentante del club.

L’ex capitano ha già chiarito che spera di tornare nella Roma – dopo l’infelice parentesi sotto la proprietà Pallotta – con un ruolo operativo, in cui possa realmente fare la differenza nella crescita tecnica e societaria del club giallorosso. Un ruolo che i Friedkin, al momento, non sono disposti ad affidargli.