Futuro incerto per Stephan El Sharaawy.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti, il Faraone sarebbe finito nel mirino di alcuni club cinesi, disposti ad offrirgli un ingaggio importante.

Con l’arrivo di Justin Kluivert, la concorrenza in attacco è tanta e l’esterno offensivo ex Milan potrebbe anche decidere di lasciare la Capitale in estate. Sul giocatore rimane forte l’interesse della Fiorentina.

SPORTAL.IT | 12-06-2018 17:05