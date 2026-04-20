Roma, la decisione dei Friedkin su Ranieri e Gasperini dopo il grande freddo

Nuovo capitolo della telenovela che sta coinvolgendo il tecnico e il senior advisor del club, arrivati a un punto di non ritorno dopo le dichiarazioni di "Sir Claudio"

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Il presente è più importante del futuro. Almeno per ora. È l’estrema sintesi di quanto sta succedendo in questi giorni in casa Roma, dove la famiglia Friedkin è chiamata a prendere una decisione definitiva sul futuro di Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini, ormai in rotta di collisione dopo le pesanti dichiarazioni del senior sdvisor giallorosso nel pre gara di Roma-Pisa. E in bilico, ad oggi, sembra essere proprio la posizione dell’ex allenatore del club capitolino.

Roma, attesa per la decisione dei Friedkin sul futuro di Ranieri e Gasperini: cosa succede ora

“Abbiamo ancora cinque partite dove lottiamo per dei traguardi, bisogna chiudere benissimo questo campionato”, parola di Gian Piero Gasperini. Basta questo per spegnere, per qualche ora, veleni e polemiche che hanno costruito il dualismo Gasperini-Ranieri dopo le parole del senior advisor nel pre partita di Roma-Pisa. E in tal senso, la proprietà giallorossa seguirà la strada tracciata dal tecnico di Grugliasco, almeno davanti a microfoni e telecamere. L’obiettivo è non intaccare la serenità di Malen e compagni nel rush finale di stagione.

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Nonostante il -5 dalla Juve di Spalletti, infatti, la qualificazione alla prossima Champions League continua ad essere un obiettivo concreto, complice un calendario tanto indecifrabile quanto difficile, considerando le sfide che attendono Roma, Como e gli stessi bianconeri. E in questo scenario, pur essendosi informati sulla vicenda, i Friedkin non sembrano intenzionati ad intervenire pubblicamente prima dell’ultimo turno di campionato. Nessuna dichiarazione ufficiale, nessuna presa di posizione, ma soltanto un sano silenzio. Per il bene della Roma.

I vertici giallorossi, dal canto loro, sono attualmente negli Stati Uniti e continuano ad affidarsi (e fidarsi) al tandem Massara-Ranieri, apparso molto unito anche in occasione di Roma-Atalanta. Poi, c’è la figura del Gasp, riferimento tecnico e progettuale, applaudito con convinzione dai tifosi romanisti al momento della lettura delle formazioni. Un segnale chiaro, quasi inequivocabile. Per il resto, tutto rimandato a fine campionato.

Ranieri, la curiosa scelta durante Roma-Atalanta

Riflettori puntati su Claudio Ranieri. Pur essendo consapevole del suo legame con la piazza e dell’influenza che continua ad avere all’interno e all’esterno di Trigoria, il senior advisor della Roma non vuole essere d’intralcio. Se continuerà a non esserci compatibilità con Gasperini, definito (improvvisamente) la quarta scelta per la panchina giallorossa la scorsa estate, allora farà un passo indietro. Non prima, però, di un confronto con la proprietà, che dovrà sciogliere le riserve e fare una scelta per il futuro del club.

Chi è più importante tra i due in questo momento storico della Roma? Questa è la domanda che tanti appassionati si pongono, aspettando che la risposta arrivi dai piani alti della società capitolina. E poi c’è il presente, che ha visto “Sir Claudio” assistere regolarmente al match con l’Atalanta dalla Tribuna Autorità dello stadio Olimpico, insieme a sua figlia. Il suo posto? Sempre accanto a Ricky Massara, direttore sportivo a metà tra due fuochi nelle ultime due settimane.

Unità e compattezza. È quello che è emerso dalla coppia Massara-Ranieri, sempre più lontana dal proprio allenatore, dopo le note vicende di mercato e le recenti divergenze sulla gestione degli infortunati, complice un responsabile sanitario scelto dal senior advisor (Bernardino Petrucci). Una pentola a pressione, insomma. L’attesa cresce, ma intanto c’è il campo, l’unico elemento capace di distrarre e allontanare anche le voci più distorte, almeno fino al 24 maggio.

Del resto, più di una scelta della Roma va in questa direzione. Sabato sera, inevitabilmente, le telecamere di Dazn e Sky Sport hanno cercato a più riprese Claudio Ranieri in tribuna, per scorgere reazioni o espressioni significative, dato il momento. “Sir Claudio” è stato visto in tv, prima del fischio d’inizio e dopo il gol di Mario Hermoso, ma non dal pubblico che era presente allo stadio. Sul maxischermo dell’Olimpico, in contemporanea, c’era solo la grafica del risultato, per non esporre Ranieri a fischi o reazioni di pancia del tifo giallorosso. Non è il momento di spostare l’attenzione su altro. Messaggio forte e chiaro della Roma.