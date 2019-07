Roma, la richiesta del Milan per Suso

Oltre all'innesto di Gonzalo Higuain, la Roma vorrebbe arricchire il reparto offensivo con Suso. Lo spagnolo è corteggiato dai giallorossi da tempo ma le offerte arrivate sul tavolo rossonero non hanno mai soddisfatto le richieste.

Petrachi ha infatti proposto alla dirigenza del club milanese il cartellino di Gregoire Defrel (giocatore rinato nella Sampdoria di Giampaolo) più dieci milioni di euro ma Maldini ha risposto 'no'. L'ex difensore, come riporta Tuttosport, ha invece chiesto come contropartita Zaniolo, centrocampista che ha stupito nelle prime uscite nella Capitale ma che è calato nel finale.

La dirigenza della Roma ha fatto muro, lasciando intendere che l'ex interista non è in vendita. Se i capitolini non dovessero accettare di lasciare ai rossoneri uno tra Shick e Under, sarà difficile che la trattativa per Suso si sblocchi.

Proprio sul futuro dell'esterno spagnolo è intervenuto Marco Giampaolo dall'aeroporto di Malpensa, prima di imbarcarsi per gli Stati Uniti: "Mi ha dato grande disponibilità, fa benissimo anche in quel ruolo. Sono soddisfatto del suo lavoro, è un giocatore forte che può fare la differenza. Gli sviluppi di mercato non mi competono, dovete parlarne con Maldini, Massara e Boban. Penso tutto il giorno al Milan, serve pazienza e tempo. Spero che la squadra sia pronta prima del 2 settembre ma penso solo a lavorare, con grande entusiasmo. Il mercato mi piace poco da sempre".

I rossoneri hanno ricevuto diversi 'no' sul mercato: "Ho grande fiducia nei miei dirigenti e nel loro lavoro. Hanno qualità, competenze e sanno di cosa abbiamo bisogno. Il tempo sarà determinante per me come per i miei colleghi. La situazione ottimale è lavorare con il gruppo al completo ma ora non è possibile né per me né per gli altri".

Negli ultimi giorni si è parlato del possibile approdo di Luka Modric al Milan e Giampaolo, pur tagliando corto, non l'ha escluso: "Dovete chiedere a Maldini". Il Real Madrid non ha bisogno di cedere il croato che però, a fronte di un'offerta allettante, potrebbe partire. L'ostacolo più grande è l'ingaggio: il Pallone d'Oro a Madrid percepisce 12,5 milioni di euro l'anno, cifra che, in caso di arrivo a Milano, calerebbe drasticamente. Giorni fa il suo biografo ha pubblicato su Twitter una sua foto con la maglia dei Blancos strappata, lasciando intravedere le bande rossonere, commentando la foto con: "Sarà un'estate divertente".

SPORTAL.IT | 21-07-2019 12:05