Roma-Lazio 2019-20: le probabili formazioni

Non è una partita come le altre quella tra Roma e Lazio. E il derby della Capitale quest’anno è veramente da alta quota, grazie soprattutto ai biancocelesti, che arrivano da un’incredibile serie di successi consecutivi in campionato.

I giallorossi sono in lizza per un posto nella prossima Champions League e hanno perso le ultime due gare casalinghe, per poi andare a vincere sul campo del Genoa.

Allo stadio Olimpico si giocherà alle 18 di domenica.

Probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. Allenatore: Fonseca. In panchina: Fuzato, Cardinali, Fazio, Juan Jesus, Cetin, Florenzi, Spinazzola, Peres, Perotti.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: S. Inzaghi. In panchina: Proto, Guerrieri, Vavro, Luiz Felipe, Bastos, Parolo, V. Berisha, Jony, A. Anderson, Adekanye, Caicedo.

