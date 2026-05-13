Roma-Lazio torna di domenica: l’ultima proposta della Lega, la posizione di Prefettura e Federtennis

La Lega non cambia idea: no alla stracittadina di lunedì. L'ultima proposta per far sì che derby e finale degli Internazionali possano coesistere: gli sviluppi

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Il derby tra Roma e Lazio potrebbe avere una data. Almeno per la Lega Serie A, che ha lanciato una nuova proposta con l’intento di trovare finalmente la quadra per la domenica più caotica e controversa della stagione sportiva italiana. Come riportato da Sky, si sta lavorando con la Prefettura per ricollocare la stracittadina nella giornata di domenica 17 maggio, anticipando l’orario della partita rispetto a quello consueto dei lunch match. Allo stesso tempo, l’idea è posticipare di poco la finale del singolare maschile degli Internazionali di tennis al Foro Italico. Nel dettaglio, vi spieghiamo come potrebbe cambiare la 37ª e penultima giornata di campionato, che vede coinvolte cinque squadre per soli tre posti in Champions League.

Derby e tennis, che caos: l’ultima proposta della Lega

Il livello dello scontro si è alzato dopo la decisione del Prefetto di Roma di rinviare il derby a lunedì 18 maggio alle 20:45 per motivi di ordine pubblico e mobilità urbana. Dagli ultimi aggiornamenti, la Lega Serie A sarebbe in pressing affinché la stracittadina tra la squadra di Gian Piero Gasperini e quella di Maurizio Sarri, per cui sono attesi 50mila spettatori, si giochi regolarmente domenica, anticipando però il fischio d’inizio di 30 minuti.

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Il piano è che la partita – decisiva in chiave Champions – inizi alle 12:00. Nel frattempo, alla Federazione Italiana Tennis e Padel è stato chiesto di posticipare di mezz’ora l’ultimo atto del singolare maschile degli Internazionali, che, in caso di via libera, prenderebbe il via alle 17:30 anziché alle 17:00.

La posizione di Prefettura e Federtennis

Secondo la Lega, che non ha ancora presentato il minacciato ricorso al Tar, questa ipotesi consentirebbe di distanziare i due appuntamenti così da farli coesistere senza andare incontro a rischi per l’ordine pubblico. Per quanto le tre parti in causa siano in contatto, al momento non sarebbe ancora stato raggiunto un accordo.

Non è arrivato il sì della Preffettura né si è espressa in merito la Federtennis. Insomma, a quattro giorni dal doppio evento capitolino è tutto ancora in alto mare.

Come cambierebbe la 37a giornata di Serie A

Vista l’importanza della posta in palio, va garantita la contemporaneità delle partite che coinvolgono le squadre in lotta per un posto in Champions League, che – lo ricordiamo – garantisce introiti per almeno 60 milioni.

Ciò significa che, oltre a Roma-Lazio, anche Pisa-Napoli, Fiorentina-Juventus, Genoa-Milan e Como-Parma si giocherebbero domenica 17 maggio alle ore 12:00.

Serie A, (possibili) date e orari della 37a giornata: