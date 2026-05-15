Roma-Lazio, dopo la decisione resta la preoccupazione: Foro Italico blindato, si teme la contestazione a Lotito

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

Sarà una domenica complessa per Roma, chiamata a gestire nello stesso giorno due eventi capaci di richiamare migliaia di persone nella zona del Foro Italico. Da una parte il derby tra i giallorossi e la Lazio, programmato alle 12:00 dopo giorni di confronti sull’orario della sfida; dall’altra la finale degli Internazionali d’Italia, appuntamento conclusivo del torneo che ogni anno porta nella Capitale tifosi e appassionati da tutta Europa. La contemporaneità dei due eventi ha costretto istituzioni e forze dell’ordine a costruire un piano straordinario per evitare criticità in uno dei quadranti più delicati della città. Il tema principale resta quello della gestione dei flussi, con particolare attenzione ai movimenti attorno allo stadio Olimpico e alle aree del tennis.

Roma-Lazio al centro delle discussioni

Nei giorni scorsi il match tra Roma e Lazio è stato al centro di un lungo confronto tra autorità, Lega Serie A e organismi preposti alla sicurezza. La fascia oraria delle 12:00 ha sollevato dubbi proprio per la concomitanza con il grande afflusso previsto al Foro Italico per la finale del torneo. Si è valutata l’ipotesi di uno spostamento dell’incontro, ma alla fine si è deciso di anticipare di trenta minuti l’orario inizialmente fissato.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Una scelta che obbligherà la macchina organizzativa a lavorare su più livelli per evitare sovrapposizioni tra tifosi e pubblico del tennis. La sfida sarà soprattutto logistica: garantire accessi ordinati, controllare gli spostamenti e limitare eventuali tensioni in una zona che nel giro di poche ore verrà presa d’assalto da migliaia di persone.

Sorveglianza rafforzata tra Olimpico e Foro Italico

Per affrontare una giornata considerata ad alto rischio, Prefettura e Questura hanno predisposto un imponente dispositivo di controllo, come raccontato da Repubblica Nell’area saranno presenti oltre mille agenti, affiancati da steward, pattuglie a cavallo e mezzi speciali. Grande attenzione verrà dedicata anche al monitoraggio dall’alto, con droni ed elicotteri pronti a seguire in tempo reale la situazione nei punti più sensibili.

Le autorità puntano soprattutto a prevenire assembramenti e a mantenere separati i percorsi destinati ai diversi eventi. L’area compresa tra Ponte Milvio, Piazza Mancini e Prati sarà quella maggiormente sorvegliata. Previsti controlli agli accessi, modifiche alla viabilità e possibili chiusure temporanee per agevolare il deflusso del pubblico.

Ponte Milvio e la contestazione a Lotito

Uno dei punti sotto osservazione sarà Ponte Milvio, dove è attesa una manifestazione di protesta da parte dei tifosi laziali contro il presidente Claudio Lotito, che può rischiare di perdere anche Sarri. Le stime parlano di migliaia di sostenitori biancocelesti pronti a radunarsi nelle ore precedenti alla partita. Per evitare problemi di ordine pubblico, la Polizia Locale ha studiato un piano specifico per dividere i flussi diretti verso l’Olimpico da quelli legati agli Internazionali di tennis.

L’obiettivo è impedire sovrapposizioni in una zona già fortemente congestionata. La giornata verrà seguita costantemente dalle centrali operative, che coordineranno uomini e mezzi sul territorio. Roma si prepara così a vivere una delle domeniche più impegnative dell’anno, con sport, viabilità e sicurezza destinati a intrecciarsi per tutta la giornata.