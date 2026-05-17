Roma-Lazio probabili: Malen per la Champions. Sarri perde Motta, Furlanetto esordisce nel derby

Roma–Lazio, derby della Capitale di Serie A 2025-26, va in scena allo Stadio Olimpico domenica 17 maggio 2026 alle 12:00, per la 37a giornata. I giallorossi arrivano al big match da 5° in classifica con 67 punti (21 vittorie, 4 pareggi, 11 sconfitte; 55 gol fatti, 31 subiti), mentre i biancocelesti sono 9° a quota 51 (13 vittorie, 12 pareggi, 11 sconfitte; 39 gol segnati, 37 incassati). Sfida dal peso europeo per la Roma e di orgoglio per la Lazio, con la città divisa e punti pesantissimi in palio.
- Probabili formazioni di Roma-Lazio
- Gli indisponibili di Roma-Lazio
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Roma-Lazio
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Roma e Lazio
Probabili formazioni di Roma-Lazio
A poche ore dal fischio d’inizio, la Roma dovrebbe confermare il 3-4-2-1: conferme per Mancini, Ndicka e Hermoso dietro, con Çelik e Wesley sugli esterni. In mezzo, coppia di sostanza Cristante–Pisilli. Sulla trequarti, qualità e inserimenti con Pellegrini e Dybala a supporto di Malen, che potrebbe essere preferito a Dovbyk per caratteristiche. Tra gli indisponibili giallorossi figura Ferguson. La Lazio, orfana di Romagnoli squalificato e con Provedel e Zaccagni out, si orienterebbe su un 4-3-3: linea a quattro con Marusic, Gila, Provstgaard e Pellegrini a sinistra; in regia Rovella, mezzali Basic e Taylor. Tridente mobile con Cancellieri e Noslin larghi e Dia riferimento centrale. Resta l’opzione Isaksen a gara in corso per dare profondità.
- Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Pisilli, Wesley; Pellegrini, Dybala; Malen.
- Lazio (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Basic, Rovella, Taylor; Cancellieri, Dia, Noslin.
Gli indisponibili di Roma-Lazio
Nel derby, le assenze potrebbero pesare soprattutto sul versante biancoceleste: out Romagnoli (squalifica), mentre gli infortuni di Provedel e Zaccagni tolgono esperienza e qualità in due snodi chiave. La Roma rinuncia a Ferguson, ma conserva alternative valide in attacco e sugli esterni. Le scelte in panchina, specie tra gli esterni offensivi della Lazio, potrebbero diventare determinanti a gara in corso.
- Roma – Infortunati: Ferguson (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.
- Lazio – Infortunati: Patric (infortunio al polpaccio), Zaccagni (infortunio muscolare), Provedel (infortunio alla spalla). Squalificati: Romagnoli (squalifica per rosso).
Le ultime partite giocate
Roma in gran forma: 4 vittorie e 1 pareggio nelle ultime cinque, con attacco prolifico e porta spesso inviolata. La Lazio alterna acuti e frenate: 2 successi, 1 pari e 2 ko, rendimento discontinuo ma capace di picchi importanti in trasferta. Nelle ultime cinque, 13 punti per la Roma contro i 7 della Lazio.
|Roma
|ok
|ok
|ok
|x
|ok
|Lazio
|ko
|ok
|x
|ok
|ko
- Roma
Roma-Pisa 3-0; Roma-Atalanta 1-1; Bologna-Roma 0-2; Roma-Fiorentina 4-0; Parma-Roma 2-3.
- Lazio
Fiorentina-Lazio 1-0; Napoli-Lazio 0-2; Lazio-Udinese 3-3; Cremonese-Lazio 1-2; Lazio-Inter 0-3.
L’arbitro di Roma-Lazio
Dirige Fabio Maresca di Napoli. In questa Serie A ha arbitrato 10 gare: 1 rigore assegnato, 40 ammonizioni, 2 espulsioni (media 4,3 gialli a partita). Squadra arbitrale: assistenti Peretti–Perrotti, IV Fabbri, VAR Di Bello, AVAR Abisso.
Informazioni interessanti sul match
È un derby che racconta gerarchie e incroci recenti: la Roma ha cambiato marcia e negli ultimi incroci con la Lazio ha spesso imposto ritmo e solidità, capitalizzando una fase difensiva granitica all’Olimpico. La spinta di Malen ha alzato il peso specifico dell’attacco giallorosso, mentre i biancocelesti hanno alternato run positive a blackout, pagando qualche difficoltà realizzativa e affidandosi spesso ai colpi negli ultimi minuti. Il dato sui clean sheet interni della Roma è un segnale forte in una stracittadina che, storicamente, vive di episodi: palle inattive, seconde palle e letture preventive potrebbero orientare il match. Curiosità storiche e numeri recenti suggeriscono equilibrio emotivo, ma inerzia giallorossa: il primo gol, qui più che altrove, potrebbe pesare come una sentenza.
- La Roma ha vinto tre delle ultime quattro gare contro la Lazio (1N), incassando un solo gol nel parziale.
- Il tecnico giallorosso ha centrato il successo nel suo primo derby stagionale: riuscire nel bis metterebbe il suo nome accanto a pochi precedenti illustri.
- All’Olimpico la Roma ha concesso un solo gol nelle ultime cinque sfide interne con la Lazio, con quattro clean sheet.
- I giallorossi arrivano da tre vittorie di fila in Serie A: miglior filotto recente dopo la striscia di febbraio-marzo 2025.
- La Roma è imbattuta da 11 partite casalinghe di campionato (8V, 3N), con sette clean sheet nel periodo.
- La Lazio è reduce da un ko con l’Inter e in stagione ha perso due gare di fila solo a settembre (una fu proprio il derby).
- La Lazio non ha segnato in 16 gare di questo torneo: dato vicino ai picchi storici del club in A.
- Finali di fuoco: la Roma ha segnato due gol oltre il 90’ solo nell’ultima con il Parma, mentre la Lazio è la regina dei recuperi con otto reti dopo il 90°.
- Malen: 13 reti in 16 presenze in A, ritmo da top europeo dall’arrivo a Trigoria.
- Pedro viaggia verso un traguardo di presenze in A da veterano assoluto tra gli over 33 del nuovo millennio.
Le statistiche stagionali di Roma e Lazio
Numeri a confronto: la Roma segna di più (55) e subisce meno (31) della Lazio (39 fatti, 37 concessi). Giallorossi più efficaci sia nella conversione (16,3%) sia nella precisione al tiro (48,7%) e con un possesso medio superiore (55,9% vs 50,6%). Capitolo solidità: 16 clean sheet Roma contro 15 Lazio. I biancocelesti, però, palleggiano con ottima pulizia (86,6% di precisione) e tengono il campo con ordine.
Focus giocatori: per la Roma il capocannoniere è Malen (13) e il miglior assist-man è Soulé (5); tra i più sanzionati Mancini (9 gialli) e Çelik (1 rosso). Tra i pali, Svilar a quota 16 clean sheet. Per la Lazio guida i gol Isaksen (5), mentre a livello assist spiccano Cataldi, Basic e Castellanos (3). Più ammonito L. Pellegrini (8), un rosso per Romagnoli; in porta 12 clean sheet per Provedel.
|Roma
|Lazio
|Partite giocate
|36
|36
|Vittorie
|21
|13
|Pareggi
|4
|12
|Sconfitte
|11
|11
|Gol fatti
|55
|39
|Gol subiti
|31
|37
|Possesso palla (%)
|55,9
|50,6
|Tiri in porta
|164
|144
|Precisione tiro (%)
|48,7
|47,5
|Conversione (%)
|16,3
|12,9
|Clean sheet
|16
|15
|Cartellini gialli
|63
|71
|Cartellini rossi
|2
|8
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Roma-Lazio?
-
Domenica 17 maggio 2026 alle ore 12:00 (italiane).
- Dove si gioca Roma-Lazio?
-
Allo Stadio Olimpico di Roma.
- Chi è l’arbitro di Roma-Lazio?
-
Fabio Maresca; assistenti Peretti–Perrotti, IV Fabbri, VAR Di Bello, AVAR Abisso.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.