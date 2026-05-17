Roma-Lazio probabili: Malen per la Champions. Sarri perde Motta, Furlanetto esordisce nel derby

Derby Roma-Lazio di Serie A 2025-26, 37a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, curiosità e statistiche a confronto.

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Roma–Lazio, derby della Capitale di Serie A 2025-26, va in scena allo Stadio Olimpico domenica 17 maggio 2026 alle 12:00, per la 37a giornata. I giallorossi arrivano al big match da 5° in classifica con 67 punti (21 vittorie, 4 pareggi, 11 sconfitte; 55 gol fatti, 31 subiti), mentre i biancocelesti sono 9° a quota 51 (13 vittorie, 12 pareggi, 11 sconfitte; 39 gol segnati, 37 incassati). Sfida dal peso europeo per la Roma e di orgoglio per la Lazio, con la città divisa e punti pesantissimi in palio.

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Probabili formazioni di Roma-Lazio

A poche ore dal fischio d’inizio, la Roma dovrebbe confermare il 3-4-2-1: conferme per Mancini, Ndicka e Hermoso dietro, con Çelik e Wesley sugli esterni. In mezzo, coppia di sostanza Cristante–Pisilli. Sulla trequarti, qualità e inserimenti con Pellegrini e Dybala a supporto di Malen, che potrebbe essere preferito a Dovbyk per caratteristiche. Tra gli indisponibili giallorossi figura Ferguson. La Lazio, orfana di Romagnoli squalificato e con Provedel e Zaccagni out, si orienterebbe su un 4-3-3: linea a quattro con Marusic, Gila, Provstgaard e Pellegrini a sinistra; in regia Rovella, mezzali Basic e Taylor. Tridente mobile con Cancellieri e Noslin larghi e Dia riferimento centrale. Resta l’opzione Isaksen a gara in corso per dare profondità.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Pisilli, Wesley; Pellegrini, Dybala; Malen.

(3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Pisilli, Wesley; Pellegrini, Dybala; Malen. Lazio (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Basic, Rovella, Taylor; Cancellieri, Dia, Noslin.

Gli indisponibili di Roma-Lazio

Nel derby, le assenze potrebbero pesare soprattutto sul versante biancoceleste: out Romagnoli (squalifica), mentre gli infortuni di Provedel e Zaccagni tolgono esperienza e qualità in due snodi chiave. La Roma rinuncia a Ferguson, ma conserva alternative valide in attacco e sugli esterni. Le scelte in panchina, specie tra gli esterni offensivi della Lazio, potrebbero diventare determinanti a gara in corso.

Roma – Infortunati: Ferguson (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: Ferguson (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno. Lazio – Infortunati: Patric (infortunio al polpaccio), Zaccagni (infortunio muscolare), Provedel (infortunio alla spalla). Squalificati: Romagnoli (squalifica per rosso).

Le ultime partite giocate

Roma in gran forma: 4 vittorie e 1 pareggio nelle ultime cinque, con attacco prolifico e porta spesso inviolata. La Lazio alterna acuti e frenate: 2 successi, 1 pari e 2 ko, rendimento discontinuo ma capace di picchi importanti in trasferta. Nelle ultime cinque, 13 punti per la Roma contro i 7 della Lazio.

Roma ok ok ok x ok Lazio ko ok x ok ko

Roma

Roma-Pisa 3-0; Roma-Atalanta 1-1; Bologna-Roma 0-2; Roma-Fiorentina 4-0; Parma-Roma 2-3.

Lazio

Fiorentina-Lazio 1-0; Napoli-Lazio 0-2; Lazio-Udinese 3-3; Cremonese-Lazio 1-2; Lazio-Inter 0-3.

L’arbitro di Roma-Lazio

Dirige Fabio Maresca di Napoli. In questa Serie A ha arbitrato 10 gare: 1 rigore assegnato, 40 ammonizioni, 2 espulsioni (media 4,3 gialli a partita). Squadra arbitrale: assistenti Peretti–Perrotti, IV Fabbri, VAR Di Bello, AVAR Abisso.

Informazioni interessanti sul match

È un derby che racconta gerarchie e incroci recenti: la Roma ha cambiato marcia e negli ultimi incroci con la Lazio ha spesso imposto ritmo e solidità, capitalizzando una fase difensiva granitica all’Olimpico. La spinta di Malen ha alzato il peso specifico dell’attacco giallorosso, mentre i biancocelesti hanno alternato run positive a blackout, pagando qualche difficoltà realizzativa e affidandosi spesso ai colpi negli ultimi minuti. Il dato sui clean sheet interni della Roma è un segnale forte in una stracittadina che, storicamente, vive di episodi: palle inattive, seconde palle e letture preventive potrebbero orientare il match. Curiosità storiche e numeri recenti suggeriscono equilibrio emotivo, ma inerzia giallorossa: il primo gol, qui più che altrove, potrebbe pesare come una sentenza.

La Roma ha vinto tre delle ultime quattro gare contro la Lazio (1N), incassando un solo gol nel parziale.

ha vinto tre delle ultime quattro gare contro la (1N), incassando un solo gol nel parziale. Il tecnico giallorosso ha centrato il successo nel suo primo derby stagionale: riuscire nel bis metterebbe il suo nome accanto a pochi precedenti illustri.

All’Olimpico la Roma ha concesso un solo gol nelle ultime cinque sfide interne con la Lazio , con quattro clean sheet.

ha concesso un solo gol nelle ultime cinque sfide interne con la , con quattro clean sheet. I giallorossi arrivano da tre vittorie di fila in Serie A: miglior filotto recente dopo la striscia di febbraio-marzo 2025.

La Roma è imbattuta da 11 partite casalinghe di campionato (8V, 3N), con sette clean sheet nel periodo.

è imbattuta da 11 partite casalinghe di campionato (8V, 3N), con sette clean sheet nel periodo. La Lazio è reduce da un ko con l’ Inter e in stagione ha perso due gare di fila solo a settembre (una fu proprio il derby).

è reduce da un ko con l’ e in stagione ha perso due gare di fila solo a settembre (una fu proprio il derby). La Lazio non ha segnato in 16 gare di questo torneo: dato vicino ai picchi storici del club in A.

non ha segnato in 16 gare di questo torneo: dato vicino ai picchi storici del club in A. Finali di fuoco: la Roma ha segnato due gol oltre il 90’ solo nell’ultima con il Parma , mentre la Lazio è la regina dei recuperi con otto reti dopo il 90°.

ha segnato due gol oltre il 90’ solo nell’ultima con il , mentre la è la regina dei recuperi con otto reti dopo il 90°. Malen : 13 reti in 16 presenze in A, ritmo da top europeo dall’arrivo a Trigoria.

: 13 reti in 16 presenze in A, ritmo da top europeo dall’arrivo a Trigoria. Pedro viaggia verso un traguardo di presenze in A da veterano assoluto tra gli over 33 del nuovo millennio.

Le statistiche stagionali di Roma e Lazio

Numeri a confronto: la Roma segna di più (55) e subisce meno (31) della Lazio (39 fatti, 37 concessi). Giallorossi più efficaci sia nella conversione (16,3%) sia nella precisione al tiro (48,7%) e con un possesso medio superiore (55,9% vs 50,6%). Capitolo solidità: 16 clean sheet Roma contro 15 Lazio. I biancocelesti, però, palleggiano con ottima pulizia (86,6% di precisione) e tengono il campo con ordine.

Focus giocatori: per la Roma il capocannoniere è Malen (13) e il miglior assist-man è Soulé (5); tra i più sanzionati Mancini (9 gialli) e Çelik (1 rosso). Tra i pali, Svilar a quota 16 clean sheet. Per la Lazio guida i gol Isaksen (5), mentre a livello assist spiccano Cataldi, Basic e Castellanos (3). Più ammonito L. Pellegrini (8), un rosso per Romagnoli; in porta 12 clean sheet per Provedel.

Roma Lazio Partite giocate 36 36 Vittorie 21 13 Pareggi 4 12 Sconfitte 11 11 Gol fatti 55 39 Gol subiti 31 37 Possesso palla (%) 55,9 50,6 Tiri in porta 164 144 Precisione tiro (%) 48,7 47,5 Conversione (%) 16,3 12,9 Clean sheet 16 15 Cartellini gialli 63 71 Cartellini rossi 2 8

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FAQ Quando e a che ora si gioca Roma-Lazio? Domenica 17 maggio 2026 alle ore 12:00 (italiane). Dove si gioca Roma-Lazio? Allo Stadio Olimpico di Roma. Chi è l’arbitro di Roma-Lazio? Fabio Maresca; assistenti Peretti–Perrotti, IV Fabbri, VAR Di Bello, AVAR Abisso.

Ansa