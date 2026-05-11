Roma-Lazio, De Siervo anticipa quando si gioca il derby: decisione drastica, l’intera serie A stravolta  

L’a.d. della Serie A annuncia che la sfida clou della 37a giornata non sarà l’unica a cambiare orario: in contemporanea altre quattro partite

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Praticamente all’ultima curva, la Lega Calcio ha sciolto il nodo legato a Roma-Lazio: l’a.d. Luigi De Siervo ha anticipato quando si giocherà il derby della Capitale, che si disputerà però in contemporanea con altre quattro partite della 37a giornata. Stravolto l’ordinario programma della Serie A.

Quando si gioca Roma-Lazio

Diciamolo subito, Maurizio Sarri non sarà contento: la Lega Calcio ha infatti stabilito che Roma-Lazio si giocherà alle ore 12:30 di domenica 17 maggio, prendendo una decisione che il tecnico biancoceleste aveva definito qualche giorno fa “un insulto alla città”. Ad anticipare la scelta circa l’orario del derby della capitale è stato l’a.d. Luigi De Siervo, che intervenendo a “La politica nel pallone” di GR Parlamento ha spiegato che la scelta della Lega Calcio è stata praticamente obbligata, dettata dalla necessità di non creare problemi di ordine pubblico in un’area della Capitale che sarà interessata anche dalla finale degli Internazionali di tennis.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Derby della Capitale, l’annuncio di De Siervo

“Abbiamo cercato di tenere insieme tutte le esigenze – ha dichiarato De Siervo – dall’ordine pubblico alla finale degli Internazionali di tennis fino alle esigenze di contemporaneità previste per le ultime due giornate di campionato”. Ma il dover soddisfare le due esigenze elencate dall’a.d. della Lega Calcio porterà inevitabilmente a uno stravolgimento della 37a giornata di Serie A. “Sono convinto che la soluzione delle 12.30 di domenica, che peraltro come detto riguarderà altre quattro partite, potrebbe contemplare l’interesse di tutti”, ha aggiunto De Siervo, annunciando dunque che, a parte il derby, altri quattro incontri si giocheranno al “lunch break time”.

Quattro gare in contemporanea con Roma-Lazio

Ma quali sono le altre partite che si disputeranno alle 12:30? Ovviamente quelle delle squadre – rivali della Roma – ancora impegnate nella lotta per un posto in Champions League. Quindi di sicuro Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma, ma con queste ci sarà probabilmente anche Pisa-Napoli: se gli azzurri non dovessero vincere stasera contro il Bologna non sarebbero infatti ancora certi di un posto nella prossima Champions.

La risposta al Prefetto

Continuando nella chiacchierata a GR Parlamento, De Siervo ha anche snobbato la proposta avanzata dal Prefetto di Roma, che aveva suggerito di spostare il derby al pomeriggio di lunedì 18 marzo, con fischio d’inizio alle ore 18:30. “Sono ipotesi fantasiose o impercorribili, perché coinvolgerebbero tante realtà diverse, centinaia di migliaia di persone spostate in un giorno feriale”, le parole dell’a.d. della Lega Calcio, che domani dovrebbe ufficializzare la decisione pubblicando il calendario della 37a giornata.