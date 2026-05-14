Roma-Lazio, telenovela finita: accordo tra Lega e Prefettura, si giocherà alle 12 di domenica. Sarri che farà?

A due giorni dal weekend Lega e Prefettura hanno trovato l'accordo sull'orario del derby di Roma, una scelta che fa felice la Serie A ma non Sarri, che potrebbe decidere di non presentarsi

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Meglio tardi che mai. A pochissimi giorni dall’inizio della penultima giornata di Serie A è stato finalmente stabilito l’orario del derby tra Roma e Lazio e di conseguenza anche quello delle altre quattro partite con le squadre interessate nella lotta per un posto alla prossima Champions League. La Lega e la Prefettura hanno infatti trovato un accordo dopo la non decisione del Tar. Una decisione che però scontenta l’allenatore dei biancocelesti Maurizio Sarri.

Prima la non decisione del Tar, poi l’accordo tra Lega e Prefettura

Dopo gli scontri tra Lega Serie A e Prefettura di Roma sull’orario del derby capitolino, oggi si attendeva il responso del Tar in seguito al ricorso d’urgenza presentato dalla Lega dopo la decisione del prefetto di spostare la stracittadina a lunedì. Responso che però si è rivelato essere una non-decisione che ha rimandato alla necessità di trovare un accordo tra le parti, che alla fine ha portato alla scelta di disputare l’incontro alle 12 di domenica – come da richiesta della Roma -, proposta già avanzata dalla Lega alla Prefettura nella giornata di mercoledì. Match che dunque si terrà in concomitanza con le finali di doppio degli Internazionali d’Italia.

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Tutte le partite in contemporanea con Roma-Lazio

A vincere alla fine è stata dunque la Lega Serie A, con la Prefettura protagonista di un’incredibile passo indietro (un fatto che potrebbe avere anche implicazioni sul futuro degli equilibri dei due poteri). Le conseguenze della scelta però non riguardano solo Roma e Lazio. Essendo i giallorossi ancora in pienissima corsa per la qualificazione alla prossima Champions League dovranno giocare in contemporanea a loro anche le altre squadre a caccia di un posto nell’Europa che conta. In contemporanea al derby di Roma si giocheranno infatti anche Pisa-Napoli, Como-Parma, Juventus-Fiorentina e Genoa-Milan.

Ora Sarri che farà?

Derby di Roma dove però potrebbe non essere presente Sarri. Dopo la finale di Coppa Italia persa contro l’Inter infatti il tecnico della Lazio aveva minacciato di non presentarsi in caso di match alla domenica: “Che sensazioni sto provando per il derby che non si sa ancora quando si giocherà? Io ho la sensazione che lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo giocheranno loro. Questa è la mia sensazione. Il casino viene da una serie di errori fatti dalla Lega e ora la Lega deve rimediare. Però il prefetto è stato chiaro e speriamo che sia quella la data”. Ora bisognerà vedere se Sarri tornerà sui suoi passi o se rispetterà quanto dichiarato ieri sera.