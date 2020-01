Roma, le nuove prospettive di Bruno Peres

La Roma ripartirà in questo 2020 da un nuovo laterale di centrocampo, che poi è anche vecchio. Si tratta di Bruno Peres, rientrato nella Capitale dopo che il suo ritorno in patria in prestito (al San Paolo e al Recife) aveva confermato i dubbi sul suo conto.

"Si sta allenando bene e sono certo che tornerà utile in questa seconda parte della stagione", aveva dichiarato Fonseca in conferenza stampa sabato. "Una seconda occasione la si dà a tutti, ma se sbaglierà questa andrà a casa", erano state invece le parole ben più severe del ds Petrachi.

L'impressione quindi è che per vedere in campo l'ex terzino del Torino servirà ancora tempo: Fonseca lo sta monitorando, ma il giocatore non è ancora pronto dal punto di vista atletico e tattico, ma avrà le sue possibilità.

SPORTAL.IT | 05-01-2020 09:16