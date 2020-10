Roma, le parole di Fonseca spaventano i tifosi

La Roma non ha cominciato la stagione nel modo migliore a cominciare dal pasticcio Diawara a Verona. Una situazione che rischia di mettere in difficoltà in giallorossi alle prese con una rifondazione sia societaria che tecnica. L’attenzione nella Capitale è massima dopo una stagione con molti alti e bassi.

Fonseca: “Si poteva fare di più sul mercato”

Delle ambizioni della squadra e soprattutto dell’ultimo mercato estivo ne parla anche il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, nel corso di un’intervista con Record: “Ci sono squadre in serie A che hanno avuto più stabilità e hanno investito più della Roma. Ci sono una o due posizioni in cui avremmo dovuto migliorare”.

Il tema mercato continua a essere argomento spinoso in casa giallorosso soprattutto quando si pensa alle ambizioni della squadra e a quelle dei tifosi: “Penso che sarebbe stato importante l’arrivo di un giocatore per sostituire Kluivert – sostiene Fonseca – Sono 12 anni che la Roma non vince e la gente deve capire che in Italia è molto più difficile”.

Tifosi divisi sui social

Sui social i tifosi giallorossi si dividono dopo le parole del tecnico. C’è chi è decisamente contro il tecnico il cui lavoro nella scorsa stagione non è stato apprezzato e Pasquale si lancia all’attacco senza mezzi termini: “Lotteremo per mandarti in Ucraina, sei solo un mediocre”.

Molto critico anche Edoardo: “Fonseca è ancora convinto di aver fatto una grande stagione e di aver addirittura dominato quasi tutte le squadre della serie A, toglietegli il vino e possibilmente esoneratelo”. Decisamente contrario anche Pan: “Quindi per Fonseca stagione positive e se avessimo fatto 7 punti arrivavamo terzi. Il giorno che andrai via festeggerò. Ci siamo quasi tanto”.

SPORTEVAI | 16-10-2020 08:43