Roma-Lecce 2019-20: le probabili formazioni

Allo stadio Olimpico tra Roma e Lecce si gioca alle 18 di domenica.

I padroni di casa, in crisi in campionato e reduci dalla poco convincente vittoria in Europa League con il Gent, non possono più permettersi passi falsi se vogliono tornare a lottare per la Champions League. Salentini che credono nella salvezza e arrivano da un filotto di tre vittorie consecutive.

Probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko. Allenatore: Fonseca. A disposizione: Fuzato, Cardinali, Ibanez, Spinazzola, Juan Jesus, Santon, Villar, Under, Pellegrini, Kalinic, Perotti.

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Deiola, Barak; Mancosu, Shakov; Lapadula. Allenatore: Liverani. A disposizione: Vera, Petriccione, Paz, Meccariello, Saponara, Vigorito, Oltremarini, Rispoli, Babacar, Dell’Orco, Tachtsidis, Chironi.

SPORTAL.IT | 21-02-2020 13:06