Roma-Lecce: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Roma-Lecce di Serie A 2025-26, 30a giornata: tutte le informazioni fondamentali

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Roma–Lecce accende la 30a giornata della Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Olimpico di Roma domenica 22 marzo 2026 alle 18.00. I giallorossi sono al 6° posto con 51 punti (16 vittorie, 3 pareggi, 10 sconfitte; 39 gol fatti, 23 subiti), mentre i salentini navigano al 17° con 27 punti (7 vittorie, 6 pareggi, 16 sconfitte; 21 reti segnate, 39 incassate). Partita dal doppio volto: prova di forza per la Roma in chiave Europa e scontro salvezza per il Lecce.

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Probabili formazioni di Roma-Lecce

A poche ore dal fischio d’inizio, la Roma dovrebbe confermare il 3-4-2-1: con Svilar tra i pali e la linea a tre guidata da Mancini, la spinta sulle corsie potrebbe arrivare da Çelik e Tsimikas, mentre in mezzo Cristante farebbe da perno accanto a El Aynaoui. Sulla trequarti, in attesa dei rientri, spazio a Pisilli e Pellegrini alle spalle di Malen. Attenzione alle assenze di peso e alla squalifica di Wesley, che impongono rotazioni e qualche opzione dalla panchina.

La risposta del Lecce passerebbe dal 4-3-3: Falcone in porta, catena di destra con Danilo Veiga e l’ordine di Siebert al centro, mentre a sinistra restano quotati Tiago Gabriel e Gallo. In mediana, regia di Ramadani con gli inserimenti di Ngom e Gandelman. Davanti, sprint e strappi di Pierotti e Banda ai lati di Cheddira. Considerate le diverse indisponibilità, non si esclude qualche aggiustamento in corsa.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Çelik, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Malen. V:Sport

(3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Çelik, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Malen. Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Ramadani, Gandelman; Pierotti, Cheddira, Banda.

Gli indisponibili di Roma-Lecce

Capitolo assenze pesante su entrambi i fronti. La Roma perde qualità e soluzioni offensive con gli stop di elementi chiave e paga anche una squalifica in difesa. Il Lecce deve fare i conti con problemi muscolari e un infortunio al ginocchio nel pacchetto arretrato, oltre a un’assenza pesante in attacco: fattori che potrebbero orientare scelte più prudenti e gestione dei cambi.

Roma – Infortunati: Dybala (infortunio al ginocchio), Dovbyk (infortunio alla coscia), Koné (infortunio al bicipite femorale), Ferguson (infortunio alla caviglia), Soulé (infortunio all’inguine). Squalificati: Wesley (squalifica per rosso).

– Infortunati: (infortunio al ginocchio), (infortunio alla coscia), (infortunio al bicipite femorale), (infortunio alla caviglia), (infortunio all’inguine). Squalificati: (squalifica per rosso). Lecce – Infortunati: Coulibaly (infortunio al bicipite femorale), Kialonda Gaspar (infortunio al legamento collaterale mediale del ginocchio), Berisha (infortunio alla coscia), Camarda (infortunio alla spalla). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Roma in altalena tra pareggi pirotecnici e qualche passaggio a vuoto esterno, ma con segnali di vivacità offensiva. Il Lecce alterna colpi pesanti lontano da casa a cadute contro avversari d’alta quota: ritmo e attenzione sulle palle inattive saranno snodi chiave.

Nelle ultime 5 di Serie A la Roma ha totalizzato 5 punti; il Lecce ne ha raccolti 6.

Roma

Napoli-Roma 2-2; Roma-Cremonese 3-0; Roma-Juventus 3-3; Genoa-Roma 2-1; Como-Roma 2-1.

Lecce

Cagliari-Lecce 0-2; Lecce-Inter 0-2; Como-Lecce 3-1; Lecce-Cremonese 2-1; Napoli-Lecce 2-1.

L’arbitro di Roma-Lecce

Arbitra il signor Juan Luca Sacchi (Macerata). Assistenti Baccini – Zingarelli, IV Massimi, VAR Ghersoni, AVAR Abisso. In questa Serie A 2025-26 Sacchi ha diretto 9 gare: 3 rigori assegnati, 34 ammonizioni, nessuna espulsione, 26 fuorigioco rilevati e 248 falli fischiati (media 3,7 gialli a partita).

Informazioni interessanti sul match

La storia recente sorride alla Roma quando incrocia il Lecce: i giallorossi hanno trasformato l’Olimpico in un fortino contro i salentini, segnando con continuità e concedendo poco. Dall’altra parte, la squadra di Lecce fatica con le big e in trasferta, ma sa pungere sulle palle inattive: un dettaglio da non sottovalutare perché la Roma ha incassato molte reti su situazione da fermo. Occhio alla forma di Ndicka, protagonista di un periodo realizzativo inusuale per un difensore, e alla distribuzione dei gol salentini, spesso frutto del collettivo. Il tema psicologico pesa: la Roma ha perso punti da vantaggio, il Lecce ancora di più nel 2026. Ritmo, duelli e gestione delle seconde palle potrebbero indirizzare una gara che oppone ambizioni europee e fame di salvezza.

Contro il Lecce , la Roma ha la percentuale di sconfitte più bassa in Serie A: appena il 5% in 39 incroci (27 vittorie, 10 pari).

, la ha la percentuale di sconfitte più bassa in Serie A: appena il 5% in 39 incroci (27 vittorie, 10 pari). All’Olimpico, dopo il 2-3 del 1986, la Roma non ha più perso col Lecce in campionato: 18 gare, 16 successi e 2 pareggi, con 50 gol giallorossi complessivi.

non ha più perso col in campionato: 18 gare, 16 successi e 2 pareggi, con 50 gol giallorossi complessivi. La Roma è reduce da due ko di fila in A: il tris negativo con un singolo tecnico manca dal 2020 (era Fonseca).

è reduce da due ko di fila in A: il tris negativo con un singolo tecnico manca dal 2020 (era Fonseca). Con 10 sconfitte in 29 giornate, la Roma ha già superato il totale dei ko registrati in tutta la scorsa stagione (9).

ha già superato il totale dei ko registrati in tutta la scorsa stagione (9). Il Lecce ha perso cinque delle ultime sei trasferte di campionato: rendimento esterno in calo rispetto al girone d’andata.

ha perso cinque delle ultime sei trasferte di campionato: rendimento esterno in calo rispetto al girone d’andata. Contro le squadre della parte alta, il Lecce ha raccolto solo 4 punti in 15 gare, firmando appena 6 gol.

ha raccolto solo 4 punti in 15 gare, firmando appena 6 gol. Nel 2026 il Lecce è la squadra che ha dilapidato più punti da vantaggio (11); la Roma ne ha lasciati per strada 7.

è la squadra che ha dilapidato più punti da vantaggio (11); la ne ha lasciati per strada 7. Focus piazzati: il Lecce ha segnato il 52% dei gol su palla inattiva; la Roma ha subito il 52% delle reti da fermo.

ha segnato il 52% dei gol su palla inattiva; la ha subito il 52% delle reti da fermo. Ndicka ha segnato in tre gare di fila: tra i difensori nell’era dei tre punti, solo Terlizzi riuscì ad arrivare a quattro (2005, Palermo).

ha segnato in tre gare di fila: tra i difensori nell’era dei tre punti, solo riuscì ad arrivare a quattro (2005, Palermo). Le ultime sette reti del Lecce portano la firma di sette giocatori diversi; in rosa, nessuno ha mai segnato alla Roma in A.

Le statistiche stagionali di Roma e Lecce

Numeri alla mano, la Roma è più produttiva e solida: 39 gol fatti e 23 subiti contro 21-39 del Lecce, con possesso 56% a 42% e 12 clean sheet contro 8. Più precisa al tiro la Roma (47,6% di tiri nello specchio) rispetto ai salentini (37,4%), migliore anche la conversione (14,2% vs 11,2%). Il Lecce però regge nei duelli e sulle palle inattive, dove costruisce una quota importante delle proprie reti: attenzione alle seconde palle e alle marcature preventive.

A livello individuale: nella Roma spiccano Malen (7 gol) e Soulé (6 gol e 4 assist), con Ndicka a quota 3. Più diffuso il bottino del Lecce, dove guidano Stulic, Banda e Coulibaly (3 gol). Tra gli assist, svettano Berisha (3) per i salentini e ancora Soulé (4) per i giallorossi. Capitolo disciplina: più ammonito Mancini (9) nella Roma e Ramadani (7) nel Lecce; rossi diretti per Çelik e per Kialonda Gaspar. In porta, 12 clean sheet per Svilar, 8 per Falcone.

Roma Lecce Partite giocate 29 29 Vittorie 16 7 Pareggi 3 6 Sconfitte 10 16 Gol segnati 39 21 Gol subiti 23 39 Media gol subiti/partita 0,79 1,34 Possesso palla (%) 56,0 42,0 Tiri nello specchio 131 70 % tiri in porta 47,6 37,4 Clean sheet 12 8 Cartellini gialli 53 49 Cartellini rossi 2 2 Capocannoniere Malen 7 Stulic 3 Top assistman Soulé 4 Berisha 3 Giocatore più falloso Mancini 59 Pierotti 47 Portiere: clean sheet Svilar 12 Falcone 8

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Roma-Lecce? Domenica 22 marzo 2026 alle ore 18:00. Dove si gioca Roma-Lecce? Allo Stadio Olimpico di Roma. Chi è l’arbitro di Roma-Lecce? Juan Luca Sacchi; assistenti Baccini–Zingarelli, IV Massimi, VAR Ghersini, AVAR Abisso.