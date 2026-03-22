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CALCIO SERIE A

Roma-Lecce: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Roma-Lecce di Serie A 2025-26, 30a giornata: tutte le informazioni fondamentali

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Redazione

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RomaLecce accende la 30a giornata della Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Olimpico di Roma domenica 22 marzo 2026 alle 18.00. I giallorossi sono al 6° posto con 51 punti (16 vittorie, 3 pareggi, 10 sconfitte; 39 gol fatti, 23 subiti), mentre i salentini navigano al 17° con 27 punti (7 vittorie, 6 pareggi, 16 sconfitte; 21 reti segnate, 39 incassate). Partita dal doppio volto: prova di forza per la Roma in chiave Europa e scontro salvezza per il Lecce.


Probabili formazioni di Roma-Lecce

A poche ore dal fischio d’inizio, la Roma dovrebbe confermare il 3-4-2-1: con Svilar tra i pali e la linea a tre guidata da Mancini, la spinta sulle corsie potrebbe arrivare da Çelik e Tsimikas, mentre in mezzo Cristante farebbe da perno accanto a El Aynaoui. Sulla trequarti, in attesa dei rientri, spazio a Pisilli e Pellegrini alle spalle di Malen. Attenzione alle assenze di peso e alla squalifica di Wesley, che impongono rotazioni e qualche opzione dalla panchina.
La risposta del Lecce passerebbe dal 4-3-3: Falcone in porta, catena di destra con Danilo Veiga e l’ordine di Siebert al centro, mentre a sinistra restano quotati Tiago Gabriel e Gallo. In mediana, regia di Ramadani con gli inserimenti di Ngom e Gandelman. Davanti, sprint e strappi di Pierotti e Banda ai lati di Cheddira. Considerate le diverse indisponibilità, non si esclude qualche aggiustamento in corsa.

  • Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Çelik, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Malen.
    V:Sport
  • Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Ramadani, Gandelman; Pierotti, Cheddira, Banda.

Gli indisponibili di Roma-Lecce

Capitolo assenze pesante su entrambi i fronti. La Roma perde qualità e soluzioni offensive con gli stop di elementi chiave e paga anche una squalifica in difesa. Il Lecce deve fare i conti con problemi muscolari e un infortunio al ginocchio nel pacchetto arretrato, oltre a un’assenza pesante in attacco: fattori che potrebbero orientare scelte più prudenti e gestione dei cambi.

  • Roma – Infortunati: Dybala (infortunio al ginocchio), Dovbyk (infortunio alla coscia), Koné (infortunio al bicipite femorale), Ferguson (infortunio alla caviglia), Soulé (infortunio all’inguine). Squalificati: Wesley (squalifica per rosso).
  • Lecce – Infortunati: Coulibaly (infortunio al bicipite femorale), Kialonda Gaspar (infortunio al legamento collaterale mediale del ginocchio), Berisha (infortunio alla coscia), Camarda (infortunio alla spalla). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Roma in altalena tra pareggi pirotecnici e qualche passaggio a vuoto esterno, ma con segnali di vivacità offensiva. Il Lecce alterna colpi pesanti lontano da casa a cadute contro avversari d’alta quota: ritmo e attenzione sulle palle inattive saranno snodi chiave.

Nelle ultime 5 di Serie A la Roma ha totalizzato 5 punti; il Lecce ne ha raccolti 6.

  • Roma

Napoli-Roma 2-2; Roma-Cremonese 3-0; Roma-Juventus 3-3; Genoa-Roma 2-1; Como-Roma 2-1.

  • Lecce

Cagliari-Lecce 0-2; Lecce-Inter 0-2; Como-Lecce 3-1; Lecce-Cremonese 2-1; Napoli-Lecce 2-1.

L’arbitro di Roma-Lecce

Arbitra il signor Juan Luca Sacchi (Macerata). Assistenti BacciniZingarelli, IV Massimi, VAR Ghersoni, AVAR Abisso. In questa Serie A 2025-26 Sacchi ha diretto 9 gare: 3 rigori assegnati, 34 ammonizioni, nessuna espulsione, 26 fuorigioco rilevati e 248 falli fischiati (media 3,7 gialli a partita).

Informazioni interessanti sul match

La storia recente sorride alla Roma quando incrocia il Lecce: i giallorossi hanno trasformato l’Olimpico in un fortino contro i salentini, segnando con continuità e concedendo poco. Dall’altra parte, la squadra di Lecce fatica con le big e in trasferta, ma sa pungere sulle palle inattive: un dettaglio da non sottovalutare perché la Roma ha incassato molte reti su situazione da fermo. Occhio alla forma di Ndicka, protagonista di un periodo realizzativo inusuale per un difensore, e alla distribuzione dei gol salentini, spesso frutto del collettivo. Il tema psicologico pesa: la Roma ha perso punti da vantaggio, il Lecce ancora di più nel 2026. Ritmo, duelli e gestione delle seconde palle potrebbero indirizzare una gara che oppone ambizioni europee e fame di salvezza.

  • Contro il Lecce, la Roma ha la percentuale di sconfitte più bassa in Serie A: appena il 5% in 39 incroci (27 vittorie, 10 pari).
  • All’Olimpico, dopo il 2-3 del 1986, la Roma non ha più perso col Lecce in campionato: 18 gare, 16 successi e 2 pareggi, con 50 gol giallorossi complessivi.
  • La Roma è reduce da due ko di fila in A: il tris negativo con un singolo tecnico manca dal 2020 (era Fonseca).
  • Con 10 sconfitte in 29 giornate, la Roma ha già superato il totale dei ko registrati in tutta la scorsa stagione (9).
  • Il Lecce ha perso cinque delle ultime sei trasferte di campionato: rendimento esterno in calo rispetto al girone d’andata.
  • Contro le squadre della parte alta, il Lecce ha raccolto solo 4 punti in 15 gare, firmando appena 6 gol.
  • Nel 2026 il Lecce è la squadra che ha dilapidato più punti da vantaggio (11); la Roma ne ha lasciati per strada 7.
  • Focus piazzati: il Lecce ha segnato il 52% dei gol su palla inattiva; la Roma ha subito il 52% delle reti da fermo.
  • Ndicka ha segnato in tre gare di fila: tra i difensori nell’era dei tre punti, solo Terlizzi riuscì ad arrivare a quattro (2005, Palermo).
  • Le ultime sette reti del Lecce portano la firma di sette giocatori diversi; in rosa, nessuno ha mai segnato alla Roma in A.

Le statistiche stagionali di Roma e Lecce

Numeri alla mano, la Roma è più produttiva e solida: 39 gol fatti e 23 subiti contro 21-39 del Lecce, con possesso 56% a 42% e 12 clean sheet contro 8. Più precisa al tiro la Roma (47,6% di tiri nello specchio) rispetto ai salentini (37,4%), migliore anche la conversione (14,2% vs 11,2%). Il Lecce però regge nei duelli e sulle palle inattive, dove costruisce una quota importante delle proprie reti: attenzione alle seconde palle e alle marcature preventive.

A livello individuale: nella Roma spiccano Malen (7 gol) e Soulé (6 gol e 4 assist), con Ndicka a quota 3. Più diffuso il bottino del Lecce, dove guidano Stulic, Banda e Coulibaly (3 gol). Tra gli assist, svettano Berisha (3) per i salentini e ancora Soulé (4) per i giallorossi. Capitolo disciplina: più ammonito Mancini (9) nella Roma e Ramadani (7) nel Lecce; rossi diretti per Çelik e per Kialonda Gaspar. In porta, 12 clean sheet per Svilar, 8 per Falcone.

Roma Lecce
Partite giocate 29 29
Vittorie 16 7
Pareggi 3 6
Sconfitte 10 16
Gol segnati 39 21
Gol subiti 23 39
Media gol subiti/partita 0,79 1,34
Possesso palla (%) 56,0 42,0
Tiri nello specchio 131 70
% tiri in porta 47,6 37,4
Clean sheet 12 8
Cartellini gialli 53 49
Cartellini rossi 2 2
Capocannoniere Malen 7 Stulic 3
Top assistman Soulé 4 Berisha 3
Giocatore più falloso Mancini 59 Pierotti 47
Portiere: clean sheet Svilar 12 Falcone 8

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ

Quando e a che ora si gioca Roma-Lecce?

Domenica 22 marzo 2026 alle ore 18:00.

Dove si gioca Roma-Lecce?

Allo Stadio Olimpico di Roma.

Chi è l’arbitro di Roma-Lecce?

Juan Luca Sacchi; assistenti Baccini–Zingarelli, IV Massimi, VAR Ghersini, AVAR Abisso.

Roma-Lecce: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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