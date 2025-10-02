Roma-Lille dove vederla in diretta tv e streaming, orario, probabili formazioni e arbitro Europa League 2025/2026

Le informazioni utili sulla seconda prova in Europa League della Roma di Gasperini che arriva da una sequenza positiva di risultati

Il giovedì vuol dire Europa League per la Roma che, in questa 2° giornata della League Phase, ospita il Lille allo stadio Olimpico di Roma pronto ad accogliere l’avversaria dei giallorossi partiti davvero con un piglio e una visione assai più dinamica, vincente rispetto al recente passato. La formazione studiata da Gian Piero Gasperini, nuovo tecnico sulla panchina della Roma, affronta l’undici di Bruno Genesio nella Capitale con fischio d’inizio alle ore 18:45.

La situazione della Roma

La squadra giallorossa arriva da una striscia comunque positiva con al seguito facili entusiasmi grazie a quattro vittorie su cinque in campionato e un buon debutto in Europa League evidenziato dal 2-1 di Nizza, che ha rinsaldato il ruolo e la guida del Gasp sul gruppo. Temibili, ma alla portata della Roma, i francesi che pure cercano conferme in queste prime giornate e guardano con attenzione alla classifica.

Dove vedere Roma-Lille in diretta TV

Per quanti intendere seguire in diretta tv la sfida dell’Olimpico, tra Roma e Lille, la partita valida per la seconda giornata di Europa League, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251).

Il match, dunque, sarà visibile ai soli abbonati sui canali indicati e in streaming, come spiegheremo poi, dalla piattaforma digitale NOW. Telecronaca Federico Zancan, commento Lorenzo Minotti, Diretta Gol Riccardo Gentile con inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante.

Roma-Lille in streaming

Ricordiamo che, per gli abbonati, è disponibile anche la possibilità di seguire la partita tra Roma e Lille in streaming per quanti fossero in mobilità oppure ricorressero a un tablet o altro device previsto. Partita visibile, quindi, anche in diretta streaming sull‘app di Sky Go, disponibile solo per abbonati Sky e scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet, e su Now, la piattaforma streaming on-demand e live a pagamento del medesimo gruppo.

Probabili formazioni

Passiamo al capitolo probabili formazioni. Gasperini rilancia Ferguson dal 1′ con El Shaarawy e Soulé nel tridente, in mezzo con Koné ci sarà El Aynaoui mentre sulle fasce Rensch e Tsimikas. Bruno Genesio si affida all’esperienza di Giroud e Bentaleb. Ecco gli undici che, ad ora, potrebbero scendere in campo all’Olimpico:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. Allenatore: Gasperini;

(3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. Allenatore: Gasperini; LILLE (4-2-3-1): Bodart; Tiago Santos, Ngoy, Goffi, Verdonk; Bouaddi, Bentaleb; Fernandez-Pardo, Haraldsson, Correia, Giroud. Allenatore: Bruno Genesio.

L’arbitro di Roma-Lille

Per dirigere Roma-Lille è stato scelto dalla Uefa (dopo qualche polemica social e indiscrezioni smentite) il belga Erik Lambrechts, che verrà coadiuvati dai connazionali Jo De Weirdt e Kevin Monteny come assistenti; il quarto uomo sarà Jasper Vergoote, mentre alla Var ci saranno il belga Bram Van Driessche e il portoghese Tiago Martins.