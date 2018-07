Roma, Liverpool in pressing su Alisson

Giornate decisive per il futuro di Alisson. Con Courtois ormai destinato a vestire la casacca del Real Madrid, il giallorosso pare sempre più vicino a giocare, il prossimo anno, in Premier League, in particolare al Liverpool.

I Reds sarebbero pronti all'offensiva finale e a trovare un accordo con la Roma (che chiede non meno di 70 milioni di euro). Il Liverpool punta a chiudere la trattativa in tempi brevi, così da sbaragliare la concorrenza.

SPORTAL.IT | 16-07-2018 07:30