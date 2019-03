Roma, lo spogliatoio saluta Di Francesco

Dieci mesi dopo il sogno della semifinale di Champions League, l’avventura di Eusebio Di Francesco alla guida della Roma è finita in una beffarda notte di fine inverno, sintesi dell’annata balorda della Roma, battuta 3-1 ai supplementari dal Porto tra mille polemiche.

L’esonero del tecnico abruzzese è comunque figlio anche di tante altre battute d’arresto, ma una parte del gruppo ha voluto salutare l’ex allenatore attraverso messaggi sui social.

A cominciare da Nicolò Zaniolo, la scommessa vinta in questa stagione da Di Francesco, che ha fatto esordire l’allora quasi sconosciuto ex centrocampista della Primavera dell'Inter al “Bernabeu” contro il Real Madrid, fino a imporlo come titolare all’attenzione del calcio europeo: “Grazie di tutto mister!" il post di Zaniolo su Instagram, a didascalia di una foto che ritrae i due insieme.

Stesse parole usate da Kostas Manolas, mentre Cengiz Ünder ha espresso lo stesso concetto in termini differenti: "Hai sempre creduto in me, mi hai sempre sostenuto, grazie di tutto mister".

