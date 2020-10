Roma, l'operazione Smalling bloccata da... Perotti

C’è un ostacolo dell’ultimo minuto che spaventa non poco la Roma nella corsa a Chris Smalling. Il Fenerbahce, infatti, sembra essersi tirato indietro nella trattativa per Diego Perotti all’ultimo secondo, e senza il trasferimento dell’argentino i giallorossi non recupererebbero il tesoretto da reinvestire per riportare nella Capitale il difensore inglese.

Come riportato da ‘Sport Mediaset’, Perotti è già arrivato in Turchia, ha anche sostenuto le visite mediche, ma il Fenerbahce tentenna sulla durata del contratto (dal biennale è passato all’opzione annuale).

Ora è corsa contro il tempo: l’operazione rischia di bloccare il ritorno di Smalling a Roma, per i giallorossi sarebbe una vera e propria beffa.

OMNISPORT | 05-10-2020 12:23