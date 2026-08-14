Roma, Luis Henrique si avvicina e Mora si complica: Gasperini vuole Fofana del Lione e spunta lo scambio Soulè-Nkunku

Intesa con il Porto ancora da definire, Farioli cerca di blindare il 19enne esterno offensivo. I giallorossi si cautelano, e il doppio asse Roma-Milano promette scintille

“Datemi esterni che corrono e vi costruirò una squadra”. Non è una citazione di Gian Piero Gasperini, ma potrebbe esserlo. Alla guida dell’Atalanta il tecnico piemontese ha trasformato gli esterni nel motore del suo calcio, costruendo una delle realtà più vincenti del panorama italiano. Ora, però, la sfida si chiama Roma, una piazza che pretende risultati immediati e dove il mercato continua a complicare la ricerca del profilo ideale.

Roma, caccia a un esterno

A Trigoria la priorità resta l’arrivo di un esterno offensivo, ma nelle ultime ore la situazione ha assunto contorni sempre più intricati: Rodrigo Mora è finito in stand-by, Fofana resta l’alternativa più concreta, mentre sullo sfondo prendono quota le piste Nkunku e Luis Henrique.

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Rodrigo Mora, trattativa congelata: il Porto alza il muro

L’affare che sembrava poter regalare a Gasperini il talento più brillante del calcio portoghese si è improvvisamente rallentato. La distanza tra Roma e Porto non riguarda tanto la valutazione complessiva dell’operazione, vicina ai 50 milioni di euro, quanto la struttura del pagamento e le garanzie richieste dal club lusitano. Il Porto insiste per inserire un diritto di recompra sulla seconda parte dell’accordo, mentre la Roma vuole mantenere il pieno controllo del cartellino del classe 2007.

Farioli vuole blindare Mora

A raffreddare ulteriormente il clima ci hanno pensato le parole di Francesco Farioli, intervenuto alla vigilia della sfida contro il Rio Ave. “È un giocatore molto professionale, giovane ma già con molta esperienza. È un grande tifoso del Porto e, soprattutto, è un giocatore del Porto. Non ci sono dubbi su come lo utilizzeremo finché resterà qui“. Una dichiarazione che lascia intendere quanto il tecnico italiano voglia trattenere il suo gioiello, anche se il destino di Mora dipenderà soprattutto dall’esito della trattativa tra i due club.

Fofana, il piano B che piace a Gasperini

Se l’operazione Mora dovesse definitivamente arenarsi, la Roma ha già pronta l’alternativa. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nome in cima alla lista è quello di Malick Fofana, esterno del Lione. Il belga rappresenta il profilo ideale per il calcio di Gasperini: velocità, dribbling, capacità di attaccare la profondità e ampi margini di crescita. Il Lione, però, non intende fare sconti e parte da una richiesta di almeno 40 milioni di euro. Dal canto suo il giocatore sogna il palcoscenico della Champions League, e proprio questo potrebbe trasformare la Roma in una destinazione particolarmente gradita.

Spunta l’asse con il Milan: l’idea Nkunku-Soulé

In attesa di novità dal Portogallo, si è aperto anche un interessante scenario sull’asse Roma-Milano. L’ipotesi di uno scambio tra Matías Soulé e Christopher Nkunku resta, al momento, poco più di un’idea, ma nasce dall’incrocio delle esigenze delle due società. Il direttore sportivo Tony D’Amico, infatti, avrebbe riattivato i contatti per il francese, un profilo già seguito nei mesi scorsi e considerato perfettamente compatibile con il sistema di Gasperini.

Nkunku, ostacolo ingaggio

L’ostacolo principale resta l’ingaggio di Nkunku, che percepisce circa 5 milioni di euro netti a stagione, una cifra ritenuta elevata dai parametri giallorossi. Soulé, invece, continua a essere considerato una risorsa importante dal tecnico, anche se il suo nome potrebbe diventare spendibile qualora si presentasse un’opportunità di assoluto livello.

Luis Henrique, l’Inter apre: manca il sì definitivo

C’è poi un’altra pista che nelle ultime ore ha ripreso quota: quella che porta a Luis Henrique dell’Inter. I nerazzurri si sono convinti di poter rinunciare al brasiliano, mentre Gasperini vede nell’ex Marsiglia un giocatore dalle enormi potenzialità, soprattutto per il ruolo di esterno nel suo 3-4-2-1. Tra Roma e Inter sarebbe già stato raggiunto un principio d’intesa attorno ai 30 milioni di euro, e anche il giocatore avrebbe aperto alla destinazione giallorossa. Il vero nodo riguarda ancora l’accordo economico tra Luis Henrique e la Roma, un dettaglio che ha momentaneamente congelato l’operazione.