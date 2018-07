Roma-Malcom, spunta il Barcellona

Malcom alla Roma, tutto fatto. Anzi no.

L’esterno del Bordeaux sarebbe dovuto atterrare a Ciampino nella serata di lunedì, ma il suo volo è stato cancellato e dietro a tutto ciò c’è il Barcellona.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, i giallorossi avevano mandato al Bordeaux i documenti già firmati, ma questi non sono tornati controfirmati per colpa dell’inserimento dei blaugrana.

Gli spagnoli hanno presentato un’offerta più ricca ai girondini rispetto ai 32 milioni di euro più bonus offerti dalla Roma, e anche per il calciatore, con cui i capitolini avevano un accordo quinquennale da 2,5 milioni netti a salire.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 23-07-2018 23:35