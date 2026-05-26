Roma, Malen è tutto giallorosso, riscatto ufficiale: il post del club scatena il web, aumenta il rimpianto di Juve e Milan

L'attaccante olandese ha firmato il prolungamento fino al 2030, all'Aston Villa andranno 25 milioni: contratto da 4 milioni annui, rinnova anche Hermoso fino al 2027

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Bobby resterà a Roma, lo dice il diretto interessato. La Roma ha riscattato ufficialmente Donyell Malen, e l’ha fatto sapere tramite una divertente clip diffusa sui canali social, in cui il giocatore arriva ad un bar della Capitale alla guida di un ApeCar, e risponde alla domanda di un anziano seduto accanto a lui.

Roma, Malen punto fermo

D’altronde, sarebbe stato abbastanza assurdo il contrario: 20 presenze, 15 gol e due assist alla Roma, un impatto devastante sulla Serie A che ha reso scontato il riscatto dall’Aston Villa. L’attaccante olandese sarà giallorosso fino al 2030, per la gioia di tutti, Gasperini compreso. In principio furono Dovbyk e Ferguson, la furia del Gasp per le scelte di mercato della società, fino all’ingaggio dell’olandese che ha risolto più di un problema all’ex tecnico dell’Atalanta.

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Malen, riscatto ufficiale

La condizione per l’obbligo era quella di conquistare un posto nelle prossime coppe europee, e i giallorossi ci sono riusciti entrando in Europa dalla porta principale. La cifra per l’acquisto definitivo dell’olandese è di 25 milioni (oltre ai due versati per il prestito), una cifra giustificata dall’impressionante media realizzativa di un gol ogni 105′ giocati. Malen si è dimostrato anche un ottimo rigorista segnando tre tiri dal dischetto su quattro (a Verona l’unico errore, compensato dal gol su ribattuta dopo l’assist di Dybala) e mantenendo una precisione al tiro eccezionale (il 69% delle sue conclusioni sono nello specchio della porta).

Malen alias “Bobby”

Malen anche fenomeno social a Roma: il soprannome “Bobby“, usato nel video postato sul canale Instagram del club e del giocatore, nasce grazie a Luca Diddi, allenatore e match analist nonchè uno dei creator più seguiti nel mondo del fantacalcio con lo pseudonimo “Il Tattico”. Come riporta Sky Sport, Diddi ha pubblicato un video in cui ha iniziato a chiamarlo in modo ritmato “Bobby Malen”: a quel punto il soprannome è diventato virale.

Malen rimpianto di Milan e Juventus

E Malen rappresenta anche un grande rimpianto per alcune squadre di Serie A, in particolare Milan e Juventus, che a lungo hanno cercato un centravanti durante la stagione appena conclusa. Già nel 2021, quando giocava nel PSV Eindhoven, diversi media riportavano l’interesse dei due club italiani per l’attaccante olandese, reduce da una stagione molto positiva in Eredivisie. Anche più recentemente, durante la sua esperienza al Borussia Dortmund, il nome di Malen è tornato nei radar della Juventus, soprattutto nel mercato invernale 2024-2025, quando i bianconeri cercavano rinforzi offensivi.

Malen-Juventus, nulla di fatto

Inoltre, nella primavera 2026 alcuni quotidiani italiani hanno parlato di “rimpianto” da parte di Milan e Juventus per non aver affondato il colpo, dopo l’ottimo impatto avuto da Malen con la Roma. Fino a marzo, ancora, si erano diffuse voci su un possibile passaggio alla Juventus in caso di mancato riscatto da parte della Roma, cosa che però alla fine è avvenuta.

Gasperini ora punta in alto

Gasperini ora vuole affiancargli compagni di reparto dello stesso valore: Greenwood e Summerville i nomi più gettonati per una Roma che può contare sul fascino della Champions per strappare il sì di nuovi acquisti. Malen volerà in America per il Mondiale con la sua Olanda poi a luglio tornerà in Italia per la preparazione. Oltre a Malen, anche Hermoso ha rinnovato fino al 2027. La Roma ha infatti esercitato l’opzione per il prolungamento del difensore spagnolo fino al 2027