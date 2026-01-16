Roma, Malen porta Zirkzee: l'ex Bologna ammicca sui social. Cherubini messaggio al Gasp: super gol in Samp-Entella

I giallorossi "incassano" il doppio messaggio inviato dall'ex Bologna direttamente da Manchester. La trattativa può decollare. In B, Cherubini illumina Marassi con un gol da cineteca

Dopo aver messo in rosa Robinio Vaz e Donyell Malen, la Roma non abbandona la pista che porta a Joshua Zirkzee. Una pista che nelle ultime ore ha registrato interessanti novità direttamente da Manchester con l’ex Bologna che non ha fatto nulla per nascondere il proprio gradimento a un eventuale trasferimento alla corte di Gasperini. Intanto, il giovane Luigi Cherubini manda messaggi forti e chiari verso la Capitale con il super gol che ha aperto il derby di B tra Sampdoria e Virtus Entella.

Like tattico di Zirkzee

Nel giorno in cui la Roma presenta il suo secondo colpo di mercato, da Manchester arrivano segnali incoraggianti. A non fare nulla per nascondersi è l’obiettivo dichiarato dei giallorossi, Joshua Zirkzee, che ha approfittato dell’annuncio del connazionale Donyell Malen per palesarsi. L’ex Bologna ha, infatti, lasciato il proprio like al post del primo giorno in giallorosso dell’attaccante oranje arrivato dal West Ham.

L’ex Bologna assente all’allenamento

Un segnare forte e chiaro, a cui si aggiunge l’assenza agli allenamenti con i Red Devils dell’ex Bologna. Durante la prima seduta agli ordini del neotecnico Michael Carrick, Zirkzee non si è infatti visto. Un’assenza che, alla luce delle tante voci di mercato sul suo conto, non può non ridare speranza ai tifosi giallorossi, con l’olandese a rappresentare un innesto ancor più importante dopo la necessità di Artem Dovbyk di andare sotto i ferri e di restare lontano dal campo per almeno due mesi. Nei prossime giorni, la trattativa può decollare.

Il gioiello di Cherubini

A proposito di segnali, da Genova, sponda Sampdoria, è Luigi Cherubini a inviarne uno splendido verso la Capitale. Il classe 2004 in prestito ai blucerchiati dopo l’esperienza alla Carrarese, ha illuminato il primissimo derby in cadetteria contro la Virtus Entella con una rete da applausi. Serpentina in velocità da metà campo con tre avversari lasciati sul posto e botta dal limite che bacia il palo alla destra di Simone Colombi e conclude la propria corsa in rete. Un gioiello, il primo in 17 presenze con la 10 della Samp sulle spalle, che non può lasciare indifferenti i giallorossi.